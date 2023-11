"Adesso che ha avuto i soldi basta perdite di tempo. Il sindaco si affretti a mettere in sicurezza il territorio"

Fratelli d’Italia torna a incalzare il sindaco Enzo Lattuca nell’ennesima polemica relativa all’alluvione.

"A questo punto basta scuse e perdite di tempo – afferma il coordinatore comunale Luca Lucarelli – : le risorse, come ribadito sin dall’inizio dal Governo Meloni, ci sono e vengono erogate ai Comuni. Basta chiederle alla struttura commissariale. Ora ne è perfettamente cosciente anche il sindaco Lattuca, visto che il Comune di Cesena ha incassato quasi 9 milioni di euro per gli interventi di somma urgenza. A questo punto si affretti a mettere in sicurezza il territorio e non solo ripristinare i danni causati dall’alluvione: adesso che gli sarà finalmente chiaro come non ci sia nessun rischio di dissesto del bilancio comunale, cerchi di evitare il dissesto del territorio dopo troppi anni di abbandono".