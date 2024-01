Adesso inizia un altro campionato. Quello decisivo

Inizia un altro campionato, quello decisivo, il Cesena deve dimostrare contro l’Olbia la propria continuità, ossia di aver assorbito la lunga sosta, che nulla quindi ha intaccato la propria mentalità, quello stare sul pezzo che ha caratterizzato il perentorio cammino della capolista romagnola; una sola sconfitta all’esordio del torneo proprio in casa dei sardi. A Perugia, prima delle feste natalizie, la prestazione vincente è stata di forza, carattere, convinzione contro una squadra sì in difficoltà ma che mai aveva perso al Curi.

Il Cesena deve continuare su quel binario, l’insidia è in agguato, infatti dopo uno stop di calendario l’incertezza alla ripresa c’è per tutti. Non deve essere però per un Cesena forte anche nella mentalità; a Perugia l’ultimo esempio ma la prova più evidente è stata nel pari di Gubbio quando in dieci (immediata espulsione di Corazza) per tutta la gara e presto sotto di un gol non solo si recuperò con Adamo ma si cercò il colpo fino alla fine. Il Cesena deve marcare soprattutto se stesso, essere sempre se stesso. La conferma di una rosa profonda e di valore l’ha avuta in questa prima parte del campionato, così come è risultato chiaro che la Torres abbia tutto per cercare una B storica e che sarà un acceso duello fino alla fine. I rossoblù poi si stanno anche rinforzando, proprio per non lasciare niente di intentato. Aggiungiamo pure che l’Olbia è stata l’unica squadra ad avere battuto i romagnoli che poi hanno collezionato diciotto risultati utili di fila (14 successi e 4 pareggi); questo è un altro motivo per non sbagliare il match odierno, termometro importantissimo del Cesena.

re.ce.