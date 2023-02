"Adesso tanti temono di fallire"

Alessio Casadei, cesenate, è il presidente di Cna Costruzioni di Forlì- Cesena.

Come si può definire la situazione del settore all’indomani del decreto del governo nel nostro territorio?

"Il mio osservatorio è duplice perché oltre ad avere l’impresa edile, ho pure uno studio tencico che col Superbonus ha lavorato molto. Il problema è serio: ci sono cantieri a metà, e non sono pochi, comunque cantieri che debbono procedere e sono anch’essi incagliati come i crediti, con le imprese che non riescono a procedere perché le banche non prendono più il credito. Su una situazione già seria da mesi ora si innesca lo stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito, una sorta di pietra tombale".

Come si stanno muovendo gli imprenditori edili che si trovano in condizioni di difficoltà?

"Guardi, in questi giorni ne ho sentiti diversi: mi dicono che hanno paura di fallire e c’è chi mi ha addirittura chiesto se è possibile trovare un posto di lavoro come capocantiere".

La sua impresa edile ha avuto problemi di questo tipo?

"Per fortuna no, noi lavoriamo principalmente nel settore ’antico’. Ne abbiamo fatti due, di ristrutturazioni col superbo, e sono andate a buon fine".

Come possono uscire le imprese da questa situazione?

"Bella domanda, a questo problema dei bonus si aggiunge quello che con il nuovo Piano urbanistico generale di Cesena a consumo zero le possibilità edificatorie e quindi il lavoro delle imprese si sono molto ridotte. Senza lavoro si chiude. Ma l’emergenza adesso, sul breve, per le imprese che ci sono finite in mezzo è quella della liquidità".