"Adesso ’Voglio farmi notare’"

Un disco urgente, sentito e personale. Dopo diversi anni di carriera, domani il cesenate Giuseppe Gobbi pubblicherà il suo primo disco ‘Voglio farmi notare’. Il cantautore indie-pop presenterà l’album in anteprima sabato sera dalle 21 al Riot di Cesena, con un concerto che mescola brani inediti a pezzi della prima parte di carriera dell’artista. Salito alla ribalta grazie al singolo ‘Bologna merda’, Gobbi recentemente è stato in tour con Vinicio Capossela, con cui ha condiviso diversi palchi in giro per l’Europa.

Gobbi, cosa racconta nel suo primo disco? "È un album attuale, moderno, urgente e sentito. Contiene materiale che spazia tra il periodo del mio esordio, come il pezzo finale ‘Otto’, e quello più recente. È un viaggio essenziale, che rappresenta i miei ultimi mesi, in cui ho capito di avere la necessità di ascoltare me stesso senza farmi condizionare da ciò che fanno gli altri. Ho dato importanza alla qualità".

Ha riarrangiato qualche brano del passato? "Non troppo, dato che secondo me è importante, più che avere un sound riconoscibile, dare spazio alle proprie sensazioni. In ogni pezzo cerco di seguire il vento e di riscoprirmi, mi piace dare un sapore diverso alle mie canzoni. Credo che il linguaggio che utilizzo sia in grado di legare tutti questi pezzi".

C’è una canzone a cui è più legato? "Sono molto affezionato al brano che apre il disco, ‘Via Albertini 22’. È più una poesia che una canzone, ma mi dà tanto gusto ascoltarla. Tra le canzoni direi ‘Pineta’, che presenta l’unico featuring del disco, con il mio primo storico produttore Emil Yardo. È il pezzo che mi ha fatto capire che dovevo cambiare tutto e dare spazio a me stesso".

Cosa farà sul palco del Riot? "Sarà un concerto speciale in cui suonerò per la prima volta diversi brani inediti. Ovviamente con me ci sarà la mia band al completo, sarà una bella occasione per rivedere tutti gli amici di Cesena. Da qui prenderà il via un lungo tour primaverile".

Com’è stata l’esperienza in tour in Europa con Vinicio Capossela? "È stato bellissimo, nonostante la mia fobia per gli aerei. Il pubblico, nonostante la mia differenza stilistica con Vinicio, è stato attento e generoso nei miei confronti. Vinicio mi ha sorpreso: rispetto a tante persone della sua generazione, è molto curioso nei confronti di ciò che è diverso da lui, non solo artisticamente. Prima di essere un grande artista è una grande persona".

Oltre al disco, che progetti ha? "In accompagnamento all’album uscirà un breve cortometraggio, in cui io stesso – con le mie inesistenti capacità recitative – racconto il tema del disco. In più ci saranno diverse collaborazioni col Cesena calcio, che mi sta sostenendo e con cui abbiamo già diverse idee in cantiere".