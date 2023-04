"Adolescenti violenti, le famiglie chiedano aiuto"

di Ermanno Pasolini

Come comportarsi quando i figli adolescenti diventano violenti? A Savignano l’associazione ’Momento d’ascolto’, con il patrocinio del Comune, ha organizzato, con ingresso gratuito, al centro sociale ricreativo culturale Secondo Casadei in piazza Giovanni XXIII dietro al Comune tre incontri per genitori titolati ’Genitori vs Figli. Alleati sicuri o sicuri rivali?’. Il tema della serata è stato: ’Adolescenti violenti: perchè?’ Sono intervenuti: l’avvocato Jusi Andriuolo, la psicologa Giulia Bisacchi, lo psicoterapeuta Luca Fabbri e la psicologa dell’età evolutiva Romina Muratori. La presidentessa dell’associazione Liviana Bartolini ha condotto la serata.

Lo psicoterapeuta Luca Fabbri ha detto che il bambino che in casa subisce violenza, ha maggiori possibilità di diventare un adulto violento. "L’uso di sostanze stupefacenti porta spesso alla violenza. La nostra società è invasa da un consumismo materiale: telefonino ultimo modello, abiti firmati, la moda. Poi ci sono le gang, costituite spesso da ragazzini con l’unico obiettivo di attaccare gli altri. Il gruppo in questi casi diventa l’espressione della propria rabbia. Sentono la rabbia di non potere diventare quello che vorrebbero. Tutti abbiamo detto ai nostri ragazzi che rubare è sbagliato. Ma sono il mondo e la società che sono cambiati".

Ha aggiunto Jusi Andriuolo: "Noi siamo sempre pronti ad aiutare chi è in difficoltà, ma sono convinta che le famiglie che rifiutano di farsi aiutare e consigliare, fra qualche anno si troveranno in un mare di guai".

Ha continuato Romina Muratori: "Forse siamo noi ad avere le idee confuse e non ci rendiamo conto che i tempi sono cambiati".

Giulia Bisacchi ha detto che nelle famiglie spesso manca il dialogo, la comunicazione e anche i genitori separati devono insegnare le cose giuste e positive ai figli, senza minimizzare nulla. "Non è solo in crisi oggi la famiglia, ma anche la scuola che non nasce solo perchè il bambino, il ragazzo impari una nozione. La famiglia inizia il lavoro di educazione e la scuola lo continua. C’è stata una ragazzina che mi ha raccontato che spesso a casa mette le cuffie e segue Tik Tock per non sentire i genitori litigare. Da una parte ci sono i genitori che dicono che parlare ai figli di 12 o 13 anni di violenza è presto. Invece poi scoprono che i loro figli hanno comportamenti violenti. Spesso quando vengono lasciati soli in casa, con i genitori che lavorano, tendono a combinare dei guai. Un tempo lavorava solo il babbo e la mamma stava a casa a fare i lavori domestici e ad accudire i figli che spesso erano più di uno e non c’erano gli asili nido". Prossimo incontro mercoledì 26 "Maschio, femmina, o...".