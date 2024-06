"Adozione, la lavatrice del cuore". Per Maria Amelia non è solo uno show

"Sai che a tutte le donne, quando diventano mamme, si dà in dono una lavatrice? Tu apri lo sportello, ci butti dentro tutte le tue sofferenze, la lavatrice lava ed esce solo gioia". Da questa affermazione consolatoria rivolta da una madre alla figlia adottiva che piange, trae origine "La lavatrice del cuore. Lettere di genitori e figli adottivi", lo spettacolo che l’attrice milanese Maria Amelia Monti porta in scena mercoledì alle 21.30, nella corte del castello di Gatteo, per la rassegna "Elsinore – attori al castello". Con l’accompagnamento musicale al violoncello di Federico Hodling, il reading, a cura di Edoardo Erba, regista, scrittore (marito di Monti), parla di adozione, raccontata grazie al contributo di centinaia di lettere di chi l’ha vissuta. La narrazione comprende anche l’esperienza vissuta dagli stessi Maria Amelia ed Edoardo.

Maria Amelia, lei è un’interprete ironica, divertente, con tratti di voluta ingenuità, qui l’argomento è di estrema serietà. Come lo affronta?

"Cercando anche in questo caso una marcia leggera. Ci sono aspetti paradossali nelle procedure adottive come i colloqui con lo psicologo, le visite a sorpresa a casa da parte dell’assistente sociale, gli esami medici, i tanti documenti. La parte burocratica è così cavillosa che diventa anche comica. Alterno la lettura di 10 lettere reali, ad un altrettanto realistico diario scritto da mio marito sulla nostra esperienza".

Quali elementi ha desunto il regista, suo marito, nelle oltre 500 lettere, raccolte nel 2013 nell’ambito del Festival delle Lettere di Milano?

"Intanto che l’adozione ha mille sfaccettature e nelle missive scritte da genitori o da figli adottivi c’è tanta sincerità: un figlio ti sconvolge la vita, che sia ‘di pancia’ o adottato. C’è in quelle lettere un elemento comune: quello della ferita dell’abbandono, la cui cicatrice resta a lungo dolente ed è difficile accarezzarla perché fa male. Sono dieci anni che rappresentiamo questo reading con 100 repliche, ma è sempre attuale".

E c’è la vostra esperienza di famiglia che dopo i figli naturali Marianna ed Edoardo ha accolto Robel. Com’è andata?

"In oltre quattro anni di attesa la situazione è emotivamente cambiata diverse volte; quando abbiamo deciso di intraprendere il percorso adottivo i miei figli erano bambini e desiderosi del fratellino, che avevamo deciso insieme dovesse essere un bambino rimasto solo in qualche parte del mondo che per noi era l’Etiopia. Quando poi è arrivato il momento di andare a prendere Robel diventato Roberto,erano trascorsi già quattro anni dalla nostra idoneità, e, in particolare Marianna, 14enne, era in piena adolescenza e piuttosto scontrosa. Le abbiamo spiegato con pazienza che se quel piccolo di 3 anni e mezzo fosse rimasto là per un suo capriccio, il senso di colpa, negli anni, non l’avrebbe abbandonata. Ora Marianna ha 28 anni ed Edoardo 24, e Roberto è un fratello amato".

C’è chi idealizza l’adozione o al contrario la ritiene un atto coraggioso. Cos’è la genitorialità del cuore?

"Un atto di fiducia nella vita. Tu mamma apri l’oblò del cuore e sciacqui via i dolori dei figli, e se ti viene da piangere per empatia o per la fatica, quella è l’acqua di scarico".

Potrebbe essere più agevole il percorso adottivo?

"Certamente sì, molte coppie si scoraggiano per gli aspetti burocratici, i tempi di attesa sono lunghi, i single o le coppie gay non possono adottare e intanto, negli orfanotrofi, ci sono bambini che crescono senza affetti".