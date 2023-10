’Adria Bandiere’, 50 anni portati alla grande

A Cesenatico ha tagliato il traguardo dei 50 anni di attività una delle aziende che porta veramente in alto il nome della città e della Romagna davvero in tutto il mondo. Si tratta di ’Adria Bandiere’, l’azienda situata sulla Statale Adriatica all’altezza del centro città, dove da mezzo secolo si producono bandiere per tutte le nazioni del mondo.

Il patron Domenico De Ascentiis, insignito del titolo di Cavaliere del Lavoro, all’epoca ebbe davvero una grande intuizione e la sua azienda, oggi condotta dalla figlia Cristina e da uno staff molto professionale, è da diversi anni leader nello specifico settore.

Chi commissiona i vessilli sono marchi di livello mondiale del calibro di Ferrari e Maserati, ma anche le barche che gareggiano in Coppa America, i club nautici (incluso il Club Yacht di Monaco), le associazioni sportive, ’Poltrona Frau’, centri commerciali, mentre fra le istituzioni ci sono addirittura le bandiere da interno per il Consiglio dell’Unione Europea, gli Emirati Arabi Uniti, alcuni prodotti commissionati addirittura dal Principe di Monaco e persino lavori per la nazionale di paracadutisti del Quatar per una edizione della festa nazionale, mentre in Italia fra i privati sono innumerevoli le aziende a livello nazionale, mentre per quello che riguarda il settore pubblico ci sono il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Interno e altri enti locali.

L’alta tecnologia e i certificati internazionali di qualità sono ovviamente molto importanti, ma i De Ascentiis ed i suoi collaboratori si sentono ancora artigiani, orgogliosi di usare la forbice e il telo, perché nell’era dell’informatica e del digitale, è ancora molto importante tagliare e cucire le bandiere come desiderano i clienti.

Il risultato sono prodotti resistenti in tutte le condizioni meteo, dalle grandi forniture alle commesse ordinarie. Dalla piccola bandierina all’opera monumentale, dai milioni di pezzi alla singola realizzazione, questa azienda romagnola riesce sempre a fare la differenza, rimanendo ai vertici assoluti come punto di riferimento. Qui si lavorano bandiere e vessilli di tutte le misure, che spaziano dal 14 centimetri per 21 ai 2 metri per 3, ma ci sono anche le creazioni decisamente fuori standard molto più grandi, come ad esempio gli 8 metri per 5 in alcune caserme militari, le straordinarie commesse per il Comune di Pisa e persino un 15 metri per 30 ordinato dalla Gulf Industrial Service negli Emirati e recapitato via aerea in uno speciale contenitore.

Ma quali sono le motivazioni che stanno alla base di questa storia magnifica che sta andando sempre in crescendo? Alla base di questo successo c’è senza dubbio un rapporto speciale tra la famiglia di imprenditori De Ascentiis e i collaboratori, ulteriormente dimostrata dal fatto che questi ultimi ieri hanno organizzato una festa a sorpresa proprio per i 50 anni di attività, dedicata nello specifico ai loro titolari e, sempre a sorpresa, senza che nessuno ne fosse al corrente hanno chiamato il sindaco Matteo Gozzoli, il quale ha avuto un pensiero speciale per questa azienda fiore all’occhiello di Cesenatico: "Un’attività come Adria Bandiere è davvero un orgoglio per Cesenatico, visto che rappresenta qualcosa di unico nel panorama nazionale e non solo. Raggiungere un traguardo come questi cinquanta anni di attività, è una soddisfazione immensa, che testimonia la bontà del lavoro di tutta la famiglia De Ascentiis".