Adria Bandiere compie 50 anni

Un viaggio e un prestigioso riconoscimento per celebrare una storia imprenditoriale lunga cinquant’anni. L’azienda Adria Bandiere srl, fondata e guidata dalla famiglia De Ascentis, leader nel settore della produzione di bandiere, vessilli, grifoni e altri materiali, ha recentemente celebrato il cinquantesimo anniversario di attività. Un importante traguardo che l’azienda ha festeggiato con un viaggio itinerante in Spagna insieme ai suoi collaboratori tra le città di Malaga, Cordoba e Granada.

In occasione della ricorrenza, Cna Est Romagna ha consegnato una prestigiosa targa commemorativa in riconoscimento dei 50 anni di impegno imprenditoriale e della solida collaborazione con l’associazione. Alla cerimonia erano presenti Davide Caprili e Laura Navacchia, rispettivamente presidente e responsabile di Cna Est Romagna, Silvia Severi, consulente CNA, Simonetta Manuzzi, in rappresentanza di CNA Impresa Donna.

La visita all’azienda è stata anche l’occasione per vedere da vicino le tradizioni artigianali che caratterizzano la produzione di Adria Bandiere, tra cui il processo di serigrafia, portate avanti oggi dai figli dei fondatori Cristina e Christian, con il sostegno costante dei genitori.