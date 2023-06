Adripromtur, a Cesenatico 60 mila euro

di Giacomo Mascellani

Al Museo della Marineria di Cesenatico ieri si è concluso il progetto europeo Adripromtur per la valorizzazione turistica del patrimonio culturale dell’Adriatico. Si tratta di un piano internazionale fra Italia e Croazia, di cui è capofila la Contea di Primorje-Gorski Kotar County, di Rijeka (Fiume), mentre gli altri enti coinvolti a fianco del Comune sono il Politecnico dell’Università delle Marche, il Comune di Cervia, l’Università di Pola, il Comune di Kastela, il Consorzio Europe Point di Teramo e la Contea di Sebenico. Il progetto ha un budget di 590mila euro e di questi 60mila sono destinati a Cesenatico.

È significativo che nell’ambito dei porti sul Mediterraneo, quello di Cesenatico sia sempre più presente come punto di riferimento ed in particolare, per il mare Adriatico, il Museo della Marineria viene preso ad esempio come luogo di buone pratiche per legare la cultura al turismo e quindi la tradizione all’economia. Nello specifico Adripromtur è un progetto che mira a valorizzare il patrimonio culturale e naturale dei territori affacciati sul mare Adriatico, attraverso varie azioni, come l’individuazione di itinerari tematici, lo sviluppo di nuove proposte turistiche e l’utilizzo di nuove tecnologie per la promozione. Il progetto raccoglie l’eredità di precedenti progetti , come Revival, dedicato alla valorizzazione degli edifici abbandonati del ’900, e Arca Adriatica, centrato sulla comune identità marinara e i piccoli porti dell’Adriatico come opportunità turistica innovativa e sostenibile.

Nell’ambito del progetto Adripromtur, a Cesenatico è stata realizzata la manifestazione dedicata alla ’vela al terzo’ nel corso della quale è stata anche presentata da parte della Soprintendenza di Ravenna la dichiarazione di interesse culturale, primo esempio di applicazione in Italia del Codice dei beni culturali al patrimonio immateriale.

Nell’incontro di ieri per Cesenatico sono intervenuti il sindaco Matteo Gozzoli, il dirigente Silvio Mini ed il direttore del Museo della Marineria Davide Gnola. "Il percorso di Adripromtour - ha detto Gozzoli -, é molto importante per una realtà come la nostra e in questi anni il Museo della Marineria sta acquistando sempre più centralità; essere ’in rete’ ci permette di pensare ancora più un grande e a livello intenazionale".

Iris Bruketa, in rappresentanza della capofila Fiume, è soddisfatta dei risultati ottenuti: "Concludiamo a Cesenatico un progetto importante durato un anno. Ci sono tante cose che ci accomunano e siamo felici di aver raggiunto un ulteriore step, al quale hanno lavorato otto partner, equamente divisi fra Croazia e Italia".