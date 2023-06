Adripromtur, turismo e cultura italo-croata

di Giacomo Mascellani

Il Museo della Marineria è sempre di più un modello ed un punto di riferimento per le città di mare, come esempio di contenitore culturale spendibile nel turismo. È questo uno degli aspetti più significativi emerso ieri, al termine della conferenza su ’Adripromtur’, il progetto europeo per la valorizzazione turistica del patrimonio culturale dell’Adriatico, a cui Cesenatico partecipa.

Adripromtur è un progetto europeo tra Italia e Croazia, che mira a valorizzare il patrimonio culturale e naturale dei territori affacciati sul mare Adriatico, attraverso l’individuazione di itinerari tematici, lo sviluppo di nuove proposte turistiche destagionalizzate e l’utilizzo di nuove tecnologie per la promozione. Il progetto raccoglie l’eredità di precedenti progetti europei, come Revival, dedicato alla valorizzazione e riuso degli edifici abbandonati del Novecento, e soprattutto Arca Adriatica, centrato sulla comune identità marinara e i piccoli porti dell’Adriatico come opportunità turistica innovativa e sostenibile.

Nell’ambito di Adripromtur, a Cesenatico è stata realizzata la manifestazione dedicata alla ’vela al terzo’ nel corso della quale è stata anche presentata da parte della Soprintendenza di Ravenna la dichiarazione di interesse culturale a questo tipo di vela tradizionale, primo esempio di applicazione in Italia del Codice dei Beni Culturali al patrimonio immateriale. Tramite questo progetto, inoltre, il mare Adriatico con la sua cultura e tipicità, è stato presentato da parte di altri partner a importanti fiere e appuntamenti internazionali.

Nella conferenza si è rimarcato il ruolo importante che Cesenatico ha assunto in progetti di cooperazione internazionale dedicati alla valorizzazione turistica del patrimonio culturale marittimo, con partner provenienti da varie città della Croazia. L’incontro è stato anche l’occasione per illustrare i prossimi progetti europei sui quali Cesenatico si è candidata. Si è posto l’accento su ’Adri4Future’ che continua la linea di Arca e finanzia azioni di salvaguardia ed i restauri del patrimonio marittimo e la promozione di buone pratiche; ’Adriatic Port Land’, dedicato allo sviluppo di itinerari turistici tra mare e percorsi nel territorio in barca e in bicicletta; ’AdrInclusive’, dedicato al turismo accessibile e percorsi per persone con disabilità; ’Maritimum Viator’ progetto della storia marittima adriatica legato a percorsi turistici; e ’Mares’, un progetto dedicato al turismo e alle attività da proporre nei musei marittimi. Il progetto Adripromtur si concluderà martedì con un grande evento, che i compagni di viaggio della Croazia hanno voluto organizzare proprio a Cesenatico.