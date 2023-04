Affiancato nel direttivo da 10 militanti

Il nuovo segretario provinciale di Forlì-Cesena della lega Enrico Sirotti Gaudenzi è coadiuvato da un direttivo di dieci militanti, anch’essi eletti per acclamazione, rappresentanti di ogni realtà del territorio (nella foto). Sono: Patrizia Acini, Chiara Bonfante, Andrea Costantini, Marco Fabbri, Alan Gori, Daniele Mezzacapo, Michele Mingozzi, Federica Pierotti, Denis Togni, Filippo Zamagni. Responsabile organizzativo è Roberto Fabbri. Al segretario uscente, Andrea Cintorino, assessore del Comune di Forlì, sono stati indirizzati i ringraziamenti per la a attività svolta in questi anni. "La Lega è consolidata sul territorio dopo anni di attività - afferma il segretario di Lega Romagna Jacopo Morrone – I nostri eletti possono vantare una autorevole esperienza nelle istituzioni. Dove amministriamo emerge la differenza in positivo rispetto alle località guidate ancora da una sinistra inerte e miope"