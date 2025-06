"Affidare il centro a un city manager"

Intervenire sul centro storico per renderlo più fruibile. Lo chiede Cesena Siamo Noi con alcune richieste. "La prima è la nomina di un city manager per coordinare la programmazione di eventi e attività. Serve inoltre una nuova area di sosta in zona Mattarella. Necessaria è anche la collaborazione strutturata con residenti ed esercenti con la creazione di un tavolo permanente".

"Indispensabile – prosegue Cesena Siamo Noi - è valorizzare gallerie e portici con interventi mirati, anche con il coinvolgimento dei privati, per rigenerare questi spazi oggi trascurati. Luoghi che possono tornare a essere punti di incontro e di commercio quotidiano. Infine chiediamo incentivi al ritorno di uffici e servizi: prevedere forme di agevolazione per chi sceglie di insediare nel centro attività professionali, studi, coworking e sportelli pubblici o privati, rafforzando la presenza diurna e la vivibilità ordinaria".