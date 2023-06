Affidato l’appalto per l’ampliamento del nido di Budrio

Al via l’affidamento dei lavori del progetto esecutivo per l’ampliamento del nido d’infanzia ‘Signori Bambini’ a Budrio frazione di Longiano. Il servizio socio-educativo rivolto ai bambini di età compresa fra 3 e i 36 mesi di età, che ad oggi è organizzato in tre sezioni: lattanti (10 bambini), medi (20 bambini) e grandi (20 bambini) e che accoglie una cinquantina di bambini che possono accedere già dal terzo mese di età, grazie ai lavori approvati, sarà completamente riammodernato e ampliato fino ad arrivare ad accogliere 70 bambini. Sarà dotato di una nuova cucina interna e di ampi spazi comuni per le attività. Il nuovo asilo nido finanziato grazie ai fondi Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), per un importo complessivo pari a1milione e 289.200 euro, rispecchia tutti gli standard di sostenibilità ambientale. Sarà un edificio "ad energia quasi zero". Dice Sara Mosconi vicesindaco e assessore ai lavori pubblici: "Grazie a questo importante intervento di riqualificazione ed ampliamento della struttura Budrio di Longiano e tutto il comprensorio sarà dotato di un nido d’infanzia innovativo, con una sezione in più, una nuova cucina più ampia e ambienti molto luminosi e confortevoli, ideali per accogliere i nostri piccoli. E’ sicuramente una grande soddisfazione per tutti noi. Essere riusciti, grazie all’intenso lavoro dei nostri uffici e in tempi così stretti, a progettare e affidare i lavori dell’ampliamento del nido d’infanzia a servizio dei nostri cittadini. E’ stata una sfida contro il tempo: nel dicembre 2022 abbiamo avuto la certezza della concessione del finanziamento ed abbiamo affidato subito la progettazione allo studio tecnico associato Barbieri. Il progetto è stato approvato il 5 maggio e il 9 maggio è stata indetta la gara. Il 12 giugno, siamo riusciti ad aggiudicare l’appalto. E’ risultato vincitore il consorzio Gres, società cooperativa con sede a Castenaso di Bologna. Ora ci attende una fase esecutiva importante che richiederà altrettanto impegno da parte di tutti". Conclude il sindaco Mauro Graziano: "Quello del nido è un servizio ormai indispensabile per molte famiglie. Abbiamo ottenuto un finanziamento importante e abbiamo compiuto insieme agli uffici comunali un grande lavoro per riuscire a definire la progettazione e affidare i lavori. Ci impegneremo affinchè le opere vengano ultimate nel minor tempo possibile limitando i disagi per gli utenti".

Ermanno Pasolini