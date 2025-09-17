Affissi in centro storico: "Bigliettini con i desideri su come riaccendere le vetrine spente"

Dopo la ‘mano verde’ di Freak of Nature, l’artista green che impresse il suo marchio di denuncia su centro negozi sfitti in città, numerandoli ad uno ad uno nelle vetrine, la mano dolce e colorata di chi esprime i suoi desideri su ciò che vorrebbe che riempisse i locali sfitti. E così, i giorni scorsi, un bel mattino, i visitatori si sono ritrovati vetrine spente del centro, da via Zeffirino Re (la più colpita) a corso Mazzini e altri ancora con i post-it scritti a mano.

Si è pensato a un raid di anonimi romantici, in realtà l’iniziativa era organizzata, ma degna di nota resta. "Sì, è opera nostra", spiega Michele Di Giacomo, direttore artistico del festival di Fume ‘Città Viva’.

Di Giacomo, ci spiega cosa è successo?

"Il nostro evento, appena tenutosi, ha visto molteplici spettacoli al chiostro di San Francesco, al Bonci, anche al cimitero, e laboratori di scrittura ed esplorazione".

Le vetrine che cosa c’entrano?

"Il festival ha compreso l’iniziativa ‘La vasca in centro. Spazi fitti in città’. Passeggiata urbana e co-progettazione leggera, a cura dell’architetto Era Dajci e le fotografe Chiara Pavolucci e Caterina Baslei, coadiuvate da Giordano Bruno di ‘Cesena di Una Volta’, che diffonde foto d’epoca".

Come si è svolta?

"Sono state mostrate le fotografie dei negozi sfitti, trattandosi di attività in vari casi di grande storia e tradizione, come erano nel passato, grazie alle immagini fornite da ‘Cesena di Una Volta’. In un secondo momento i partecipanti hanno scritto spontaneamente i propri desiderata sul futuro degli spazi commerciali ora non in funzione".

Che cosa è emerso dai bigliettini?

"Varie richieste, dall’apertura di negozi collegati alla tipologia merceologica precedente ad attività differenti, ma anche luoghi di ritrovo e spazi teatrali".

Pensa che sia stato offerto un contributo alla sensibilizzazione sui negozi di prossimità?

"Di riflesso sì, era presente anche l’assessore allo sviluppo economico Plumari. Il festival voleva fornire occasioni di fruizione consapevole della città, e anche del centro e della sua importante offerta commerciale. I bigliettini possono lasciare un segno, far discutere".