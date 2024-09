Affitti introvabili, prezzi folli e carenza di case a Cesena: la fila dei richiedenti

Cesena, 29 settembre 2024 – Gli affitti a Cesena sono un miraggio. Trovare una casa o un appartamento dove vivere per un periodo più o meno lungo è davvero un’impresa, e trovarlo a prezzi ragionevoli è ancora più difficile. Nelle agenzie del territorio c’è la fila di chi cerca casa e chi riesce a uscire con un contratto soddisfacente può ritenersi davvero fortunato. “Il motivo è semplice – spiega Delfo Zavaglia, dell’agenzia Zavaglia di Gambettola che copre tutto il territorio cesenate – gli appartamenti in locazione a Cesena e nel Cesenate sono praticamente spariti. Questa situazione si protrae da dieci anni. La grossa crisi edilizia del 2010 ha portato il mercato dell’affitto a estinguersi quasi totalmente”. Essendo l’offerta ai minimi termini, i prezzi sono andati alle stelle.

“La legge del mercato è questa – aggiungono Andrea e Nicola Zavaglia, figli e soci dell’agente immobiliare – quando la domanda supera l’offerta i prezzi si impennano. I rincari negli ultimi tempi sono arrivati al 20%. I bilocali, anche piccoli, con una sola camera costano almeno 550 euro al mese. Stiamo parlando di immobili che fino a cinque anni fa si trovavano a 450 euro sul mercato. Un appartamento con due camere da letto arriva a costare 600 o 650 euro, e con tre camere da letto arriviamo a 750, 800 euro al mese”. Non aiuta i proprietari il peggioramento dei tempi degli sfratti: l’iter dura da un anno a un anno e mezzo, mentre prima erano 6-7 mesi. Un’altra problematica riguarda gli alloggi popolari, praticamente inesistenti.

“La locazione vincola a favore dell’inquilino – spiegano dall’agenzia Zavaglia - perché se l’inquilino non può pagare, il proprietario non ha nessun potere e si proroga la data dello sfratto. E una volta sfrattato l’inquilino si rivolge al comune per chiedere un alloggio popolare. Il problema è che l’edilizia popolare non esiste quasi più”. La carenza di alloggi in affitto è un tema nazionale e non solo locale. “E’ notevolmente aumentata la domanda di affitto a medio lungo termine – aggiunge Delfo Zavaglia - la gente chiede l’affitto classico da 4 anni più 4. I tempi per trovare un appartamento in affitto sono biblici: ci vuole un anno o più. Chi riesce a trovare in poco tempo una casa è davvero fortunato”.