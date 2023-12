Affitti in nero a Cesenatico: tasse evase su 15mila euro di ricavi

Cesenatico, 21 dicembre 2023 – Negozianti non in regola, commercianti cinesi che vendono di tutto e un operatore turistico che non paga le tasse. È questo il quadro emerso dalla Guardia di Finanza, che ha compiuto numerosi interventi nell’ambito dell’operazione "Natale sicuro", per contrastare l’illegalità e l’evasione, in questo periodo di festività in cui molte attività economiche lavorano in pieno. I militari del comando provinciale di Forlì-Cesena si sono concentrati in particolare nelle località con maggiore afflusso di visitatori, controllando diverse attività commerciali, turistiche e aziende artigiane. Nelle prime tre settimane di dicembre sono state oltre 90 le pattuglie messe in campo dalle Fiamme Gialle, che hanno eseguito indagini sia in uniforme che in borghese, anche sulla base delle indicazioni del prefetto di Forlì-Cesena, volte al mantenimento di elevati livelli di sicurezza.

Complessivamente sono stati effettuati 60 interventi, con molteplici controlli sul trasporto delle merci e in materia di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati e dei corrispettivi. Nella rete sono finite 4 imprese dove sono state scoperte delle irregolarità ed in 5 casi sono stati sequestrati parecchi prodotti non regolari. Si tratta di 12mila fra articoli natalizi, giocattoli, oggetti di cartoleria, bigiotteria, molti profumi, ma anche materiale elettrico e tecnologico, che sono risultati contraffatti e privi dell’obbligatoria indicazione merceologica sull’origine o dell’eventuale presenza di materiali e sostanze che possono arrecare danno all’uomo e all’ambiente. I finanzieri di Cesena hanno pizzicato due negozianti di origine cinese che vendevano profumi, prodotti per la cura della persona e cosmetici di vario tipo. Oltre alla denuncia è scattato il sequestro di 300 confezioni. La Tenenza di Cesenatico della Guardia di Finanza ha invece scoperto un affittacamere nella zona Ponente centro, che ha affittato in nero le stanze ad almeno 150 persone. I controlli effettuati hanno infatti consentito di accertare la mancata emissione di 150 ricevute fiscali relative ad altrettanti clienti ospitati presso la struttura negli ultimi anni. I finanzieri hanno così fatto emergere imposte evase su circa 15mila euro di ricavi. Il titolare, lo stesso uomo che si trovava alla reception al momento dei controlli, gestiva 15 camere in affitto, promuovendole e pubblicizzandole anche sulle piattaforme di prenotazione online, rivolgendosi a turisti, anche numerosi in occasione della recente accensione delle luci del Presepe della Marineria. Le Fiamme Gialle tengono a specificare che si tratta, complessivamente, di interventi che mirano ad assicurare alla collettività ed agli imprenditori onesti, un periodo di serenità nel pieno rispetto della legalità economico finanziaria.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni, quando è atteso l’afflusso di molti vacanzieri per le festività di fine e inizio anno. A Savignano sul Rubicone, sempre i militari della Tenenza di Cesenatico, hanno sottoposto a sequestro, in due distinti interventi, oltre 700 addobbi di Natale privi di etichettatura. Si tratta di due negozi con articoli natalizi, gestiti da imprenditori italiani all’interno dell’Iper Rubicone di Savignano Mare. Le Fiamme Gialle hanno ritirato dal mercato questi prodotti in quanto sono potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Durante questo controllo sono state denunciate tre persone alla Procura della Repubblica di Forlì-Cesena, con l’accusa di commercializzare articoli non conformi ed in un caso anche per il commercio di prodotti con marchi falsi, che è considerato un fatto grave.