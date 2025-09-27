Affitti troppo cari, 60enne rischia di rimanere senza casa

Una donna di 60 anni vive da un anno e mezzo in una camera d’albergo perché non riesce a trovare un alloggio in affitto ad un prezzo sostenibile. Accade a Cesenatico, dove il problema della casa è molto sentito, in quanto acquistarne una è caro perché è una cittadina ambita, mentre gli affitti hanno prezzi altissimi, specie da quando molti proprietari hanno preso delle fregature da parte di affittuari che non hanno rispettato gli accordi. La storia della 60enne è quella di una madre che non ha potuto continuare a vivere con le figlie, in quanto hanno messo su famiglia. La donna ha così iniziato a cercare piccoli appartamenti e monolocali anche in posizione periferica, ma non ha trovato nulla che possa permettersi. "Ho provato – racconta – in tutti i modi di riuscire ad avere qualcosa in affitto, ma non si trova se non a prezzi troppo alti ed inoltre i proprietari chiedono minimo sei mesi di anticipo e delle cauzioni. Io faccio fatica ad avere un’occupazione fissa; in precedenza mi sono offerta anche di prendermi cura di persone anziane e con problemi di mobilità, ma è un lavoro per me non più sopportabile perché soffro di frequenti mal di schiena". "Non voglio nulla di regalato – continua –, ma vista la mia condizione ed il serio rischio di poter finire in mezzo ad una strada tra pochi giorni, chiedo al Comune se mi può dare una mano in uno degli alloggi popolari, perché non trovo giusto essere sempre nelle retrovie della graduatoria, dal momento che vivo qui da una vita. Inoltre lancio un appello ai privati, per trovare un benefattore che possa aiutarmi, con una piccola casa a prezzo equo, le mie figlie possono garantire per l’affitto".

g. m.