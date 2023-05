Affluenza in calo negli altri Comuni

Urne aperte anche oggi, dalle 7 alle 15, per le elezioni in 21 Comuni dell’Emilia-Romagna. Gli elettori sono 110.712 (dati censimento 2021) e l’affluenza è in calo. Ieri, alle 19, ai seggi era andato il 38,2% degli aventi diritto. Alle ultime amministrative, nel 2018, alla stessa ora l’affluenza era stata del 47,37%, anche se cinque anni fa si votò in un solo giorno. A Galeata, in provincia di Forlì-Cesena, l’affluenza alle 19 è stata del 51,02% contro il 55,71% del 2018. Tonfo a Gemmano (Rimini): ieri alle 19 ai seggi il 29,47% degli aventi diritto contro il 42,6% di cinque anni fa. A Bagnara di Romagna, nel Ravennate, affluenza alle 19 al 45,07% (nel 2018 43,05%).