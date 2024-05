Affondo del centrosinistra: "Stare a Roma non basta"

La campagna elettorale per le comunali di Bagno, iniziata in sordina, si sta rapidamente riscaldando dopo la scesa in campo della lista civica ’Andiamo Oltre’, che ha il sostegno del centrodestra. Lo sottolinea la Lista civica ’Insieme per Bagno di Romagna - Enzo Montalti sindaco’, che scrive: "C’è chi chiede il voto dei cittadini dicendo che l’essere seduti in Parlamento e al Governo costituisce, di per sé, garanzia di attenzioni e di finanziamenti a pioggia verso i Comuni che si allineano. Non si sa, però, su quali progetti o visione del futuro di questo Comune e di queste zone. Esiste una possibilità, per gli onorevoli di destra che si sono alternati sul palco del Teatro Garibaldi, di dimostrare il loro sincero interesse per il bene della montagna, ed è quella di avviare e sostenere il percorso per l’approvazione del progetto di legge 8097 del PD, dal titolo ’Fiscalità incentivante per le aree montane appenniniche svantaggiate’". ’Insieme per Bagno di Romagna’ si rivolge anche a ’Visione Comune’, con queste parole: "Visione Comune si definisce orgogliosamente lista civica al 100%, sbandierando questa purezza come buon governo. Ciò senza considerare che l’Amministrazione deve interagire con gli organi di governo provinciali, regionali, nazionali. Il sindaco uscente aveva capito che per riuscire a governare efficacemente sul lungo periodo occorreva uscire dal concetto di civismo al 100% e muoversi nel mondo politico. Infatti aveva stabilito un buon rapporto, non solo personale, con il governo della regione e scelto di partecipare a quello della Provincia guidato dalla lista di centrosinistra di Enzo Lattuca".

gi. mo.