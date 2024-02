Aga presenta il suo ultimo album al Sidro Club

Torna ad affacciarsi sulle scene il musicista romagnolo Alessandro "Gomma" Antolini in arte Aga, uno degli artisti più interessanti delle ultime stagioni, che questa sera si esibirà al Sidro Club di Savignano sul Rubicone. "Aga’s short b-movies", l’ultimo Ep dell’artista originario di Cesena, prodotto dalla Label indipendente Drummer Caffè, sta ottenendo consensi. È un lavoro concettuale e sperimentale, preludio di un tour che vede Aga impegnato in varie piazze italiane e anche all’estero. A parlarcene è lo stesso Alessandro Antolini: "Sono partito dal gettare, distruggere e poi ho sentito la necessità di sperimentare. Aga’s short bmovies è il disco di riferimento per chi non vuole una confort zone, un album da ascoltare tutto d’un fiato per poi riascoltarlo subito. "Naif" è la parola d’ordine. Le tracce hanno riferimenti alle parole che usiamo con disinvoltura senza saperne il significato vero e proprio. Le composizioni sono un’avanguardia solidale ai social, dove tutto si vede e ascolta senza attenzione. Il suono è di accompagnamento a "frame" codificati dalla nostra memoria a breve termine. Il titolo ne consegue un b-movies immaginario, con la pretesa di restare poco tempo ancora".

Giacomo Mascellani