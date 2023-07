Aga tra vita quotidiana e sogno "Canto l’amore con crudezza"

"Nella tua stanza" è il nuovo singolo di Aga, al secolo Alessandro Antolini, musicista romagnolo attivo da vent’anni, con tanta esperienza live alle spalle e due dischi pubblicati nel 2017 e nel 2020. È la terza ed ultima anticipazione tratta da "Imagine", il nuovo album dell’artista in uscita il 21 luglio per la label indipendente Drummer Caffè, i cui brani possono essere ascoltati in streaming, digital download e compact disc. È l’occasione per conoscere meglio un artista caratterizzato da uno stile ed un sound molto difficili da etichettare. Nella produzione di Aga si captano echi di musica elettronica ed è forte l’influenza della new wave e del rock alternativo italiano degli anni Novanta; tuttavia le sue composizioni originali, subiscono anche il fascino di mostri sacri come Brian Eno e Morricone, con richiami nella parti vocali alla neopsichedelia di Spiritualized e Spacemen 3. Il singolo è accompagnato da un particolare videoclip realizzato dallo stesso Aga assieme al videomaker Andrea Parolo del Lotus Studio, girato interamente in una stanza. A darne una anticipazione è lo stesso Alessandro Antolin: "Il mio desiderio con il brano ‘Nella tua stanza’ era sostanzialmente quello di escrivere un rapporto di coppia dettato dal vivere quotidiano, senza tuttavia cadere in facili romanticherie. Racconto così l’incontro di due piani paralleli, che sono la relazione con l’arte e la relazione di coppia. Parlo di un amore concreto dove il protagonista vive le sue esperienze quotidiane con la partecipazione della sua dolce metà. La canzone sviluppa la realizzazione del perfetto equilibrio tra realtà e sogno, che è un tema molto ricorrente nelle mie produzioni. Il verso "Nella tua stanza c’è, non un cielo ma chi completa te", è la trasformazione della citazione e la concretezza allo stesso tempo. La forma canzone mi ha permesso di esprimere con chiarezza e immediatezza il concetto di equilibrio di coppia".

Il regista Andrea Parolo descrive invece così il lavoro effettuato sulle immagini, anch’esse tutte originali: "Ho realizzato un videoclip su idea di Aga, il quale riteneva che la stanza dovesse diventare il luogo dove si svolge la storia del brano. È una stanza con luci colorate e strobo, che appartiene al musicista. Si vedono spaccati di vita quotidiana, accessori, soprammobili e una presenza indefinita ispiratrice e misteriosa. Per Alessandro Antolini la fase onirica continua ad essere dunque un riferimento costante e presente nel suo lavoro di artista".

Giacomo Mascellani