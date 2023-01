"Agevolazioni per attirare le imprese in montagna"

La Confartigianato della Valle del Savio chiede a gran voce una fiscalità di vantaggio per attirare le imprese in montagna, reclamando altresì misure strutturali per potenziare l’economia della montagna stessa. "L’approvazione dei bilanci di previsione 2023, da poco deliberati – sottolinea il presidente Confartigianato Valle Savio, Valerio Cangini – da parte delle amministrazioni comunali, cui abbiamo chiesto di tutelare le piccole imprese e creare un ambiente più favorevole allo sviluppo, è l’occasione per ribadire che ad una necessità strutturale, vale a dire quella di contrastare la tendenza allo spopolamento di persone e di imprese delle montagne, occorre rispondere con un intervento sistemico, con nuove e più efficaci politiche a favore della montagna". Prosegue poi Cangini: "La tendenza può essere invertita favorendo l’insediamento di giovani attraverso la creazione di nuove imprese che operino in una logica di economia circolare e il lavoro da remoto. Per questo occorre un’azione su due fronti: creare una fiscalità di vantaggio per incentivare le imprese a restare nei territori montani e per attrarre nuove imprese, estendere le agevolazioni di cui gode il mondo agricolo anche alle imprese artigiane. In questo si potrebbe seguire il modello della Francia, che ha istituito delle "Zone de Revitalisation Rurale", che non distinguono il regime degli aiuti rispetto alla categoria agricola o altra di attività commerciale". "Quanto agli stanziamenti del Governo a favore della montagna – aggiunge Cangini – più che un reddito d’alta quota e misure risarcitorie, serve una strategia di rilancio e un progetto di sviluppo delle montagne italiane, le quali hanno potenzialità straordinarie. Bisogna elaborare politiche pubbliche mirate, per garantire, in primis, i servizi essenziali più efficaci, e lavorare per evitare lo spopolamento e rilanciare l’agricoltura, turismo e terziario, partendo da un dato che deve infondere fiducia".

Spiega poi a tal proposito il presidente Confartigianato Valle Savio, Cangini: "L’incidenza dell’artigianato sul totale imprese risulta superiore nelle aree montane, interne ed appenniniche rispetto alla media nazionale pari al 23,7%. L’artigianato conta 146 mila imprese nell’area montana del Paese, il 28,7% del totale imprese localizzate in quest’area e il 14% del totale imprese artigiane presenti in Italia. Rappresenta dunque una forza propulsiva di sviluppo da sostenere e alimentare con adeguati provvedimenti".

gi.mo.