Aggiornamento stime dei danni. Nuove richieste per i rimborsi

Ci sono buone notizie anche per le famiglie e le attività economiche colpite negli anni scorsi dalle alluvioni. Il commissario straordinario della Protezione civile Curcio ha infatti disposto l’aggiornamento della stima dei fabbisogni finanziari per la ricostruzione post-alluvione. Possono presentare la domanda tutti i cittadini proprietari di immobili ad uso abitativo o prevalentemente abitativo, e tutte le aziende, che hanno subito danni nel maggio 2023 e a settembre e ottobre 2024. Sono compresi anche i danni subiti da pertinenze come box, seminterrati, garage e ripostigli, non riconosciuti dalle precedenti ordinanze. Entro il 31 ottobre 2025 è necessario compilare la manifestazione di volontà sulla piattaforma ed entro il 31 marzo 2026 è necessario presentare la domanda di contributo sul portale Sfinge. I moduli sono disponibili sul sito della Protezione civile e saranno pubblicati anche sul portale del Comune. È stata anche emessa una nuova ordinanza rivolta ai proprietari di case che sono state sgomberate per aver subito danni gravi e che non potranno più ricostruire nello stesso luogo. I beneficiari riceveranno contributi da un massimo di 2.200 euro al metro quadro per abitazioni fino ai 200 metri quadri di superficie, decrescenti fino a un minimo di 1.700 euro al metro quadro, per le case sopra i 350 metri; si aggiunge l’iva e un importo forfettario di ulteriori 150 euro al metro quadro per spese notarili o legate alla ricostruzione in altro sito. In totale, quindi, il contributo massimo a metro quadro sarà di 2.350 euro. I beneficiari potranno utilizzare i contributi per edificare una nuova casa su un altro terreno di proprietà o acquistarne un’altra; per accedere ai contributi tuttavia è previsto un passaggio preliminare con una commissione tecnica che esaminerà i requisiti.