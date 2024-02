Aggiudicati i lavori per il ponte sulla Sp130 tra Alfero e Casteldelci

È stata aggiudicata la gara per la realizzazione dei lavori di manutenzione sul ponte sulla strada provinciale S.P. 130 ‘Casteldelci’ nella frazione di Riofreddo di Verghereto in prossimità del Fosso delle Radici,. L’opera verrà realizzata dalla ditta Cantieri S.r.l. per un importo di 191.780,42 euro con ribasso del 13,939%. L’intervento prevede, attraverso un’opera di manutenzione, di consolidare e mettere in sicurezza la struttura. Sono previste lavorazioni puntuali e localizzate sui muri andatori e un intervento sull’arco del ponte, il rifacimento della pavimentazione e il posizionamento di nuove barriere di sicurezza. Sono state condotte specifiche geologiche per la realizzazione del progetto. Il termine di conclusione dei lavori è previsto in 180 giorni naturali e consecutivi dalla consegna del cantiere. La strada provinciale SP 130 su cui è collocato il ponte serve il collegamento tra l’abitato di Alfero e quello di Casteldelci in Provincia di Rimini. L’esecuzione dei lavori comporterà la percorribilità della strada con senso unico alternato regolato da semaforo temporaneo a mezza carreggiata, protetta da new jersey.