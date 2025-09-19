Aggredisce la moglie alla gola: "Mi ha minacciato di morte" 43enne a processo per lesioni

Aggressione, lesioni e minacce ai danni di una donna di 30 anni del Bangladesh residente a Cesena da 13 anni. Con queste accuse è finito ieri in tribunale a Forlì un 43enne originario del Bangladesh con cittadinanza italiana, perché, durante un litigio accaduto in casa a Cesena il 21 maggio del 2023, avrebbe picchiato la moglie, stringendole la gola come per soffocarla. Il marito, che vive ancora con la compagna, l’avrebbe anche gravemente minacciata dicendole "Quando torniamo in Bangladesh ti ammazzo".

L’uomo, difeso a processo dall’avvocato Raffaele Pacifico, non era presente ieri in aula. C’era invece la parte offesa, la moglie, che è stata sentita dal giudice. "Mio marito quella mattina di maggio di due anni fa mi ha messo le mani al collo stringendomi la gola. Io avevo paura – ha spiegato la 30enne –. La discussione era nata perché mio marito voleva fare il passaporto per nostra figlia di 10 anni, per portarla via con se’, e io non volevo. Mio marito ha la cittadinanza italiana e io no. Lui lavora in una fabbrica a Cesena da molti anni e in passato ha lavorato anche in un ristorante.

I problemi sono nati dopo il matrimonio. All’arrivo della seconda figlia, che ora ha sei mesi, la situazione si è un po’ ristabilita. Ma ogni tanto gli attimi di tensione e l’angoscia ricominciano. "Io ho paura – ha raccontato la 30enne – e non so con chi parlarne, la mia famiglia mi ha detto che l’arrivo di un’altra bambina avrebbe risolto le cose. Ma ancora adesso non mi sento rispettata".

Ieri in aula, il pubblico ministero Marina Tambini ha chiesto una modifica del capo di imputazione, considerando l’ipotesi di un altro reato concorrente. L’avvocato Pacifico ha chiesto un termine a difesa e il giudice ha rinviato all’udienza del 24 novembre.