Aggredisce l’ex fidanzata. Un 27enne bloccato dai carabinieri

Non ha mai accettato la rottura della relazione e quando ha visto la sua ex fidanzata in campagnia di altre persone in un locale pubblico si è scatenata in lui una violenta reazione possessiva. Così si è precipitato a casa della donna, l’ha attesa al rientro e l’ha aggredita, impendendole di ripararsi dietro la porta. Il fatto è accaduto a Cesena alle 2.30 di mercoledì mattina. Alla centrale operativa dei carabinieri di Cesena è arrivata una chiamata di una ragazza trafelata che chiedeva aiuto. Una pattuglia si è immediatamente recata sul posto e ha trovato i due giovani che stavano litigando: lui, un 27enne italiano residente a Cesena davanti alla casa di lei, fermo e impalato sulla porta di ingresso e la ragazza, italiana e naturalmente residente a Cesena, che veniva strattonata dal suo ex fidanzato che le impediva di entrare. La ragazza era terrorizzata. Mentre lei stava chiamando i carabinieri, l’ex fidanzato trasformato in una furia aveva cercato di strapparle il telefono per impedirle di chiedere aiuto. Il giovane è stato colto in reato di flagranza, arrestato e posto momentaneamente agli arresti domiciliari.

Nella giornata di oggi dovrebbe svolgersi l’udienza di convalida dell’arresto da parte del giudice del Tribunale di Forlì. Poi si avvierà l’iter giudiziario per la violenta aggressione. L’episodio dell’altra notte è l’ennesimo ai danni di una donna da parte di un ex fidanzato o marito che non accetta la fine di una relazione. Solo pochi giorni fa un 30enne cittadino straniero è stato arrestato per molestie e atti persecutori nei confronti dell’ex convivente 30enne. L’ha molestata all’uscita dal posto di lavoro a Sant’Egidio e poi l’ha attesa davanti a casa. I carabinieri della compagnia di Cesena sono intervenuti anche in quel caso con grande efficacia e hanno bloccato l’uomo.

Il fenomeno dei maltrattamenti verso le donne, in particolar modo all’interno del nucleo familiare o di rapporti di coppia, appare in crescita anche nella nostra realtà. Almeno a giudicare dai casi denunciati e perseguiti. Nei primi nove mesi del 2024 il Centro Donna e il Centro Antiviolenza del Comune di Cesena hanno preso in carico 92 donne, mentre in tutto il 2023 erano state 106. Varia l’età delle donne che sono entrate in contatto con i due centri: si va dai 18 ai 70 anni, con particolare attenzione alla fascia compresa tra i 30 e i 59 anni. Sono 27 le straniere e 65 le italiane.

Ermanno Pasolini