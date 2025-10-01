Aggressione a una donna. Tentata violenza: arrestato

E’ accusato dei reati di violenza sessuale, lesioni personali e atti persecutori. Per questo è stato arrestato dai carabinieri di Bagno di Romagna insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile di Cesena un uomo di 48 anni, italiano, residente in un comune della Alta Valle del Savio e ora si trova agli arresti domiciliari con il bracialetto elettronico. L’arresto è scaturito lo scorso fine settimana dopo che era arrivata una richiesta di aiuto al 112 da parte di alcuni testimoni che riferivano dell’aggressione a una donna residente in un comune sempre della Alta Valle del Savio. Il fatto è avvenuto di sera nei pressi di un bar. L’immediato intervento dei carabinieri le successive indagini, anche grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, hanno permesso di accertare che l’uomo, dopo essersi presentato presso l’abitazione della donna, l’ha aggredita ripetutamente cercando di costringerla a subire atti sessuali contro la sua volontà, violenze che sono poi proseguite anche nei pressi di un vicino esercizio commerciale.

I due avevano stretto un rapporto di amicizia da un po’ di tempo, ma non erano sposati e neppure conviventi. La donna ha opposto una forte resistenza, non volendo che la loro amicizia si trasformasse in una aggressione e in una violenza sessuale contro la sua netta volontà a tal punto che ha costretto l’autore dell’aggressione avvenuta anche con in mano una bottiglia rotta, a desistere e ad allontanarsi prima dell’arrivo dei carabinieri. La successiva ricostruzione dei fatti, avvenuta anche grazie a diverse testimonianze nonché alla visione delle immagini registrate da un sistema di video-sorveglianza di un locale commerciale che documentavano chiaramente l’aggressione da parte dell’uomo, hanno poi consentito ai carabinieri di operare l’arresto in flagranza differita dell’autore, che è stato rintracciato presso la sua abitazione. A seguito dell’aggressione la donna è dovuta ricorrere alle cure sanitarie, è stata medicata al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena con i sanitari che le hanno riscontrato lesioni giudicate guaribili con diversi giorni di prognosi. L’uomo, terminate le formalità di rito connesse con l’arresto, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Forlì è stato accompagnato presso la locale Casa Circondariale in attesa della convalida, che si è tenuta ieri mattina, al termine della quale è stata disposta la misura degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico. Ermanno Pasolini