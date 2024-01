Aggressione al portiere avversario. Daspo di tre anni a Shpendi senior

L’invasione di campo contro l’Olbia, mirata ad affrontare il portiere dell’Olbia Filippo Rinaldi, è costata a Liman Shpendi, padre di Cristian, un daspo di tre anni. Durante questo arco di tempo, il genitore del talentuoso attaccante bianconero non potrà assistere dal vivo a nessuna manifestazione sportiva, amichevoli comprese, sia in Italia che all’estero.

La decisione è stata presa ieri mattina dal questore di Forlì-Cesena Claudio Mastromattei (foto), che ha ovviamente visionato i filmati del match, in particolare in relazione a ciò che è accaduto dopo il triplice fischio, quando il padre di Shpendi ha scavalcato la bassa paratia tra la tribuna e il campo per avventarsi contro il portiere sardo.

Secondo le ricostruzioni effettuate dagli uffici della questura, l’uomo avrebbe cercato di colpire Rinaldi al volto e non ci sarebbe riuscito, arrivando a prendergli un braccio, soltanto grazie agli atleti e agli staff tecnici che lo hanno bloccato in tempo. Liman Shpendi è stato anche denunciato per il reato di scavalcamento e invasione di campo e per percosse, anche se le parti offese per il momento non hanno presentato denuncia.

Il padre del giocatore si era scusato pubblicamente il giorno successivo all’incontro, dichiarando di aver perso la testa dopo aver visto suo figlio sanguinante, a terra e col portiere che di primo acchito aveva ritenuto che non si fosse fatto nulla.

