Aggressione alla stazione. Picchiato con un palo, condannato un 41enne

Condannato a un anno e due mesi di reclusione (pena sospesa) un uomo originario del Marocco di 41 anni, accusato di lesioni aggravate assieme ad altri due coimputati marocchini di 31 e 36 anni, residenti a Cesena. I fatti risalgono al giorno di Natale del 2022. Erano da poco passate le 15 quando, fuori dalla stazione ferroviaria di Cesena, due persone (di quelle che vivono ai margini della società) si ritrovarono a discutere per motivi banali. Entrambi erano alterati dall’alcol. Tra i due scoppiò una lite furibonda. E in un attimo si passò dalle parole ai fatti. La lite continuò all’interno della stazione ferroviaria e coinvolse altri due uomini del Marocco, amici di uno dei due rivali. L’aggressione violenta avvenne di fronte alla biglietteria e davanti agli occhi increduli del bigliettaio. Uno degli aggressori (il più violento, nei confronti del quale deve ancora terminare il processo) afferrò uno dei paletti in ferro utilizzati in stazione per incolonnare le persone in biglietteria, e con quello colpì ripetutamente il suo connazionale di 31 anni. Ad inchiodare i tre imputati sono state le telecamere di sorveglianza, gestite dalla polizia ferroviaria di Bologna. I tre aggressori si diedero alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. A terra, nel pavimento dell’atrio d’ingresso della stazione di Cesena, il giorno di Natale del 2022, rimase il 31enne privo di forze, sanguinante e ubriaco. Una scena agghiacciante che fece temere il peggio. Il 31enne ferito venne trasportato al pronto soccorso del Bufalini. La diagnosi fu di 30 giorni di prognosi con ferite da taglio in varie parti del corpo, trauma cranico, frattura del setto nasale e lesioni alle mani. I tre imputati, difesi dall’avvocato Gianluca Betti di Forlì, sono accusati in concorso per aver aggredito il 31enne con un bastone e con calci e pugni. Il processo si è svolto ieri con rito abbreviato per un solo imputato, mentre per gli altri due il dibattimento si terrà il 14 maggio in tribunale a Forlì.