"Aggressione in centro, i cittadini reagiscano"

Un appello alle istituzioni, alla politica e alla città, perché è l’intera comunità cesenate che deve rispondere – unita – a gesti di violenza come quello che si sarebbe verificato nella notte tra gli scorsi sabato e domenica e in seguito ai quali un trentenne di origine albanese avrebbe riportato ferite guaribili in 30 giorni dopo essere finito nel mirino di un gruppo di giovanissimi mentre percorreva corso Mazzini. E’ l’auspicio del sindaco Enzo Lattuca che ieri, interpellato dal Carlino su quanto accaduto nel cuore della città lo scorso fine settimana, ha espresso parole ferme. "Al momento – ha commentato – mentre le indagini sono in corso, non si può parlare di certezze. Restiamo dunque nel campo delle ipotesi, ma se quella che attualmente pare la più probabile (e cioè l’aggressione da parte di una quarantina di persone che per motivi politici e a sfondo razziale si sarebbero accanite contro due giovani, colpendone uno in particolare e causandogli serie ferite), auspico una chiara risposta da tutta la nostra comunità. Parto dalle istituzioni, che sono chiamate a svolgere il loro ruolo, dopo di che cito la politica, contando sul fatto che possa arrivare una condanna unanime di quanto accaduto da parte di tutti gli schieramenti. Un segnale del quale c’è grande bisogno".

Poi Lattuca si è rivolto ai cesenati: "Chiedo a chiunque abbia visto qualcosa o magari girato un video della scena, di contattare le forze dell’ordine per fornire il suo contributo. Organizzare una manifestazione? Non tocca a me, ora, affrontare l’argomento, ma quello su cui insisto è il fatto che nessuno nella nostra città deve avere paura, né di passeggiare per strada, né di fare il suo dovere civico. Ad avere paura deve essere chi prevarica la legge. La violenza può e deve essere sconfitta: per riuscirci servono unità e impegno di tutti".

Il primo cittadino nelle scorse ore ha anche contattato telefonicamente la persona che ha dichiarato di aver subito l’aggressione, che era reduce da una giornata di lavoro e che come unica ‘colpa’ avrebbe avuto quella di voler uscire di casa per concedersi qualche ora di svago con un amico. "Gli ho portato la solidarietà del Comune e della città che rappresento, assicurando la nostra massima attenzione sulla vicenda".

La ricostruzione di quanto accaduto è in effetti al vaglio dei carabinieri, che sono partiti dalle informazioni contenute nella denuncia presentata. Sotto osservazione ci sarebbe in particolare un gruppo di giovani (circa ventenni) in parte cesenati e in parte bresciani, incontratisi in città nel pomeriggio di sabato 11 ottobre. Si tratterebbe di ragazzi che negli ultimi tempi si stanno avvicinando allo stadio, ma che non avrebbero alcun legame col resto della tifoseria organizzata e col mondo ultras. Il gruppo, una quarantina di persone, sarebbe stato notato più volte nel corso della giornata: vestiti di nero, avrebbero prima cenato in un locale cittadino per poi spostarsi in centro, tra cori e accensione di fumogeni. C’è chi avrebbe anche riportato di aver sentito slogan tipici del mondo dell’estrema destra, anche se al momento non risulterebbe una comune affiliazione a partiti o associazioni politiche. Le telecamere avrebbero ripreso più volte il gruppo, che in verità non sarebbe sempre stato compatto, perché in alcune occasioni una parte si sarebbe separata dagli altri per seguire percorsi alternativi, per poi riunirsi in altri momenti. Non ci sarebbero invece immagini relative al momento dell’aggressione. Le indagini continuano serrate. E sotto il massimo riserbo.