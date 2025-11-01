Aggressione in centro. La denuncia si irrobustisce

Un procedimento penale ancora a carico di ignoti, ma con una querela che prende forma e si irrobustisce giorno dopo giorno. E’ ancora caccia agli aggressori del 30enne cesenate di origine albanese che la notte tra l’11 e il 12 ottobre è stato preso a calci e pugni in centro a Cesena da una banda numerosa di ragazzi sui 20 anni. Il 30enne passeggiava con un amico coetaneo di origini marocchine. I due sarebbero stati aggrediti da una quarantina di persone. La miccia scatenante, secondo la testimonianza della vittima, sarebbe dettata da motivazioni razziali: un’offesa pesante sull’origine di uno dei due e poi la violenza. Sulla questione si è aperto un ampio dibattito politico da più parti, ma qui è la giustizia che deve procedere con ordine, per dare un volto e un nome a ogni colpevole.

Quella sera il 30enne albanese aggredito è svenuto, è stato portato al pronto soccorso con una diagnosi di ‘aggressione fisica con ferita lacero contusa del cuoio capelluto’, rottura di alcuni denti, un taglio in testa con 8 punti di sutura, una ferita all’occhio e fratture in varie parti del corpo. Prognosi di 30 giorni.

Il procedimento per lesioni personali aggravate è in fase di indagini ma l’avvocato di fiducia Emanuele Gentili ha integrato la querela, depositando un nuovo faldone ai carabinieri il 22 ottobre scorso, avvisando con pec la polizia locale e il Comune di Cesena, con destinazione finale il tavolo della procura della repubblica di Forlì. L’avvocato ha fatto una richiesta urgente di acquisizione delle registrazioni delle telecamere installate in zona Duomo, in zona Corso Mazzini, in via Strinati e zone vicine, per verificare se sono stati filmati frammenti decisivi che possano inchiodare i colpevoli. L’intento è quello di setacciare ogni angolo della città immortalato dalle telecamere quella sera, in modo che nulla sfugga agli inquirenti e al legale della persona offesa. In più il legale ha chiesto l’audizione di due testimoni indicati nelle carte del procedimento: l’infermiere che ha soccorso la vittima, e l’amico dell’aggredito. E si è riservato di costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti.

Il racconto della vittima, fatto nei giorni scorsi, è eloquente e, già da solo, fornirebbe indizi sufficienti per riuscire a comporre un puzzle che potrebbe portare alla luce la verità. "Li ho visti in faccia i miei aggressori – ha detto il 30enne aggredito da una banda formata da una 40ina di ragazzetti -. Quasi tutti, direi. Li riconoscerei bene. Li ho visti chiaramente in volto. Vorrei che quei ragazzi prendessero coraggio e venissero a chiedermi scusa".