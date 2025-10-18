Aggressione in corso Mazzini: "Tolleranza zero verso i razzisti"

Ancora una maxi-aggressione a Cesena. Calci e pugni in pieno centro. Due ragazzi sarebbero stati aggrediti da una quarantina di persone. Il fattaccio è stato denunciato ai carabinieri che indagano sulla vicenda ma mantengono uno stretto riserbo sulla questione. Le vittime sono due giovani di origine straniera, un 30enne albanese da tempo residente in città e un suo amico di origine marocchina. Secondo quanto riferito dal 30enne l’episodio sarebbe accaduto nella notte tra l’11 e il 12 ottobre scorso in corso Mazzini. I due sarebbero stati aggrediti da una quarantina di persone che, senza motivo e alcuna provocazione, li avrebbero picchiati. Secondo quanto riferito dal 30enne questi sarebbe stato trasportato al pronto soccorso, con diagnosi di una frattura del cranio e una ferita lacero-contusa al cuoio capelluto, con una prognosi di 30 giorni. Sempre secondo il racconto della vittima l’aggressione sarebbe da attribuire ad ambienti neo-fascisti attivi in zona. Un episodio, quello di pochi giorni fa, che arriva a poco più di un mese da un’altra aggressione dai confini incerti. Un rissa, un litigio e contrapposizioni fisiche andate in scena a fine agosto in Corte Dandini, in centro storico, davanti al circolo di estrema destra ‘Diavolessa’. Tre 25enni (un italiano e altri due di origine africana con cittadinanza italiana) hanno raccontato di aver ricevuto insulti razzisti da un giovane frequentatore del circolo. I militanti di Casapound hanno, in quella occasione, smentito in maniera categorica che ci sia stata alcuna aggressione da parte loro. Le indagini della polizia sono continuate serrate.

Sulla vicenda di sabato scorso a Cesena, invece, ha preso posizione Fondamenta, lista cittadina che fa riferimento ad Avs che sottolinea come "Siamo davanti a un ritorno evidente di violenza ideologica che veicola odio, razzismo e intimidazione, ed è urgente vengano adottate al più presto misure che garantiscano la sicurezza di ogni cittadino". "Fondamenta-Avs - prosegue la nota - lancia tre richieste inderogabili: identificazione rapida e trasparente dei responsabili; chiusura immediata di luoghi, sedi, spazi pubblici che favoriscono l’organizzazione di soggetti d’odio, spazi che, se riconducibili agli stessi ambienti dell’aggressione di settembre in Corte Dandini, devono essere sgomberati e confiscati". Nella nota ci si riferisce proprio all’episodio con pestaggiodello scorso 30 agosto, che aveva provocato una manifestazione e la richiesta della chiusura di un circolo riconducibile a Casapound. "Esprimiamo solidarietà e vicinanza alle vittime e riaffermiamo con fermezza: a Cesena non c’è spazio per atti di intolleranza, odio razziale o discriminazioni antidemocratiche. La Cgil continuerà a farsi portavoce di una città inclusiva, dove il rispetto reciproco e i diritti di tutte le persone siano valori concreti e quotidiani". "A Cesena non c’è spazio per la violenza, né oggi né mai. Dobbiamo tenere alta l’attenzione e continuare a lavorare insieme per una comunità sicura per tutti" il commento di Sebastiano Castellucci, segretario del Pd di Cesena.

Anche la Federazione Psi Cesena si è pronunciata sulla grave vicenda che ha coinvolto i due ragazzi picchiati. "Abbiamo sempre considerato Cesena una città sicura, accogliente, democratica rispettosa della Costituzione, ultimamente sta mostrando delle crepe nel tessuto sociale e la conseguenza sono episodi di intolleranza che sfociano in aggressioni" dice la segretaria di Federazione Psi Anna Maria Bisulli.