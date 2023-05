Aggressione per gelosia Punito dal branco a 15 anni

di Annamaria Senni

Quello che rimane, dopo una serata sfociata nella violenza tra un gruppo di adolescenti, è una prognosi di pochi giorni per le ferite subite da un quindicenne e tanta, tanta amarezza per tutti coloro che non hanno saputo riconoscere quei campanelli di allarme che sfociano sempre più spesso in aggressioni anche tra minorenni. Sabato sera, poco dopo le 22, un quindicenne è stato picchiato da una banda di ragazzini, mentre un suo amico veniva minacciato e spintonato.

I motivi di una tale ferocia e dell’aggressione da parte del gruppo di ’ragazzetti’ di tredici, quattordici e quindici anni, pare fosse una giovane ragazza ’contesa’. Il drammatico episodio si è consumato nel giro di pochi minuti in via Mura Barriera, quasi di fronte al cinema Eliseo. Due ragazzini di quindici anni sono stati avvicinati da un gruppetto di 10 ragazzi quasi coetanei. Un’aggressione già studiata e organizzata nei minimi particolari, per ’punire’ l’ex fidanzato della giovane ’morosina’ di uno del branco. La gelosia è il movente di questa brutale aggressione. Dapprima sono volate parole offensive, poi si è passati ai fatti.

Il quindicenne, che forse non si era rassegnato alla fine della relazione amorosa e continuava a inviare messaggi telefonici all’ex fidanzata, è stato preso a pugni e spinte dal gruppetto di coetanei, è caduto a terra ed è rimasto ferito. Dopo averlo malmenato i ragazzi se la sono data a gambe. La scena non è sfuggita all’occhio dei passanti che hanno avvisato subito le forze dell’ordine. Sul posto si sono precipitate una pattuglia dei Carabinieri e un’ambulanza del 118. Il giovane quindicenne è stato portato al Bufalini per le cure del caso e se l’è cavata con una prognosi di pochi giorni per le ferite riportate. Fortunatamente non ha riportato fratture, solo molti lividi, gonfiore, gomiti e ginocchia sbucciate.

In poco tempo, grazie ai racconti della vittima e dell’amico, sono stati individuati dalle forze dell’ordine i ragazzi che avevano partecipato all’aggressione e sono stati tutti interrogati. Nonostante la giovane età i ragazzi, dai 14 anni in su, rischiano una denuncia per lesioni e un procedimento penale davanti al tribunale dei minori di Bologna.