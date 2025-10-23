Aggressione razzista in centro: "Botte e insulti senza motivo: io non ho provocato nessuno"

"La paura non mi abbandona, ho paura che qualcuno venga sotto casa mia, che mi riconosca. Per questo voglio mantenere l’anonimato". Apre il suo cuore, "da figlio di questa città", il 30enne di origine albanese aggredito assieme a un coetaneo marocchino, in corso Mazzini la sera dell’11 ottobre scorso, da una 40ina di ragazzi. I carabinieri stanno indagando su questa vicenda che è stata definita come un atto di odio e di violenza, di probabile origine razziale.

Cosa è accaduto quella sera?

"Ero con un amico e stavamo camminando per strada, quando abbiamo visto un gruppo numeroso di ragazzi, sui 20 anni circa. Uno di loro si è rivolto al mio amico con parole offensive e razziste. ’Ho capito che sei un marocchino di m. - gli ha detto il ragazzo - non fare il galletto’. In un attimo tutto è precipitato. Il mio amico si è avvicinato al giovane per chiedere spiegazioni, e una folla di 20enni esagitata si è scagliata contro di noi. Voglio precisare che non tutto il gruppo ci ha aggredito, ma circa la metà, gli altri restavano a guardare".

Lei è rimasto ferito…

"Improvvisamente ho sentito una bottiglia che mi colpiva il viso e ho solo alzato il braccio per capire cosa stesse succedendo. Probabilmente i miei aggressori hanno pensato che volessi reagire. Non so bene cosa sia successo, ma in un attimo mi sono ritrovato steso a terra, colpito da più parti con calci e pugni. Non potevo difendermi da quel branco, sembravano selvaggi infuriati".

E il suo amico?

"Il mio amico è riuscito a scappare. Ed è andato subito a chiamare i soccorsi. Loro erano in tanti e noi solo due. Io ero in uno stato confusionale e sono svenuto. E’ arrivata l’ambulanza, mi hanno portato all’ospedale e medicato un taglio in testa con 8 punti di sutura, oltre a una ferita all’occhio e fratture in varie parti del corpo. La prognosi del pronto soccorso è stata di 30 giorni".

Avete deciso di sporgere denuncia?

"Sì per lesioni aggravate, contro ignoti".

Ma lei, adesso, a mente fredda, riconoscerebbe i suoi aggressori?

"Molti di loro sì. Quasi tutti, direi. Li riconoscerei bene. Li ho visti chiaramente in volto, nessuno aveva il viso coperto. Vorrei che quei ragazzi prendessero coraggio e venissero a chiedermi scusa".

Ha voluto scrivere un messaggio perché è rimasto ferito dai commenti sui social...

"Ciò che mi ha ferito profondamente non è stato solo il pestaggio, ma anche leggere commenti pieni di odio, di superficialità, di accuse infondate: come se la vittima fossi io non solo nel corpo, ma anche nell’anima, nel diritto di essere rispettato come cittadino e come uomo. Non sono uno che cerca rogne. Parlo a chi mi conosce e a chi ha parlato di me senza conoscermi. Non scrivo per alimentare scontri, ma per affermare la mia dignità. Sono arrivato a Cesena a 16 anni. I miei antenati erano qui dagli anni ’90: scapparono da un regime per cercare un po’ di pace, per costruire un futuro di migliore. Io ho seguito le loro orme, con lo stesso sogno nel cuore. Qui sono cresciuto, ho studiato, ho lavorato, ho costruito relazioni vere. Lavoro come metalmeccanico, vivo con la mia famiglia e ho due sorelle e un fratello e un padre disabile".

Picchiato per l’aspetto o per essere straniero. Si è fatto un’idea di cosa è saltato nella testa dei suoi aggressori quella sera?

"Non so. Dico solo che io non ho provocato nessuno. Non ho fatto nulla per meritare violenza. L’unica ‘colpa’ è stata trovarmi in compagnia di un mio amico di origine marocchina, con i capelli ricci. Abbiamo subito insulti, poi violenza. Un gesto inspiegabile, privo di senso, contrario a ogni valore umano e civile. Essere picchiati per l’aspetto o per l’origine della persona con cui cammini è qualcosa che non dovrebbe esistere in nessun luogo del mondo".