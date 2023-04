Cesena, identificato l’aggressore del tassista

Cesena, 5 aprile 2023 – Ha un nome e un volto l’uomo che nella notte tra sabato e domenica ha aggredito un taxista davanti alla stazione. Dopo aver visionato i filmati delle telecamere posizionate in piazza gli agenti della Polizia Locale di Cesena hanno individuato la persona che è stato identificato. Al momento, pur non essendo presentata alcuna denuncia dalla persona aggredita, sono in corso ulteriori accertamenti.

L’aggressione

Dai filmati delle telecamere comunali di piazza Sanguinetti si è chiarita la dinamica dell’accaduto, che si aggiunge alla registrazione della telecamera del sottopassaggio della stazione, luogo in cui il protagonista dei fatti – un giovane di origini nigeriane in Italia da diversi anni, con regolare permesso di soggiorno ma con precedenti specifici per molestie e percosse – si è recato dopo la discussione. In quest’ultimo filmato, che riprende chiaramente il volto, l’uomo attraversa il tunnel vestito con gli stessi indumenti che indossava questa mattina al momento del fermo.