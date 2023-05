Aggressività scatenata da vuoto e noia "I nostri ragazzi vanno educati ai sentimenti"

di Elide Giordani

I colpi, il sangue, i lividi, la violenza verso gli altri senza risparmiare se stessi. Tommaso Balbi, psicologo e operatore dello sportello di ascolto nelle scuole superiori, perché i ragazzi si fanno irretire da queste sfide estreme?

"La ragione va cercata nel sentimento di insignificanza, di vuoto e noia che spesso li perseguita. Non riescono a convogliare l’aggressività che ne scaturisce in qualcosa di affettivo. Per esistere devono sentire il corpo, anche se attraverso la sofferenza, cercata per coprire il dolore mentale. E poi c’è lo stimolo del pubblico che ha una valenza fondamentale, rappresenta l’eccitazione e l’esaltazione. Sentimenti amplificati dai filmati realizzati con i cellulari e condivisi".

Un fenomeno della nostra epoca o un’inclinazione che può albergare all’interno dell’età di passaggio verso la dimensione adulta? "Certamente può essere una componente dell’età. Incontri clandestini da fight club sono sempre esistiti, anche fra gli adulti, mossi a loro volta da meccanismi psicologici simili. Vanno convogliati verso atteggiamenti e obiettivi più sani. Certo che la facilità odierna di accrescerne la visibilità ha funzionato da stimolo".

Non è anche un modo per affermare una propria superiorità, una leadership? "Può essere, è il modo che è sbagliato. Chi si butta in un’avventura simile è più facile che sia un ragazzo che non vuole prendere atto di una propria debolezza, di una mancanza di difesa, di un senso di fallimento e di vuoto morale che è la vera radice del malessere. La ricompensa che deriva dal dominare l’altro dà un’ebbrezza che fa dimenticare la propria vulnerabilità. A questi ragazzi manca un’educazione affettiva".

Dove ha mancato scuola in questa assenza?

"La scuola deve intervenire già nei primi anni scolastici, alle superiori i ragazzi hanno già fatto un percorso, più difficile da correggere. Quella dell’affettività dovrebbe essere una materia che li allena come ogni altra. Peraltro ci sono ottimi insegnanti che ci credono e si impegnano in progetti ad hoc".

E la famiglia? "Paradossalmente oggi la famiglia è più affettiva che in passato ma ha finito per giustificare tutti i comportamenti. L’esercizio della genitorialità non si colloca più tra affettività e normativa, perdona tutto. I genitori sono più affettivi ma, in realtà, non ascoltano i propri figli, più che altro li scusano, li proteggono. Nella scuola, per esempio, dove però esistono posizioni sfaccettate, capita che finiscano per fare i sindacalisti o gli avvocati dei loro figli. La conseguenza è che i ragazzi non sono più allenati alla frustrazione".

Che farebbe lo psicologo se incontrasse qualcuno dei giovanissimi che si sono presi a pugni per sfida?

"Studierebbe su cosa lo affascina della violenza, quali sono gli stereotipi che l’hanno colpito e le sue pulsioni profonde. Cercherebbe di convogliare tutto questo verso qualcosa di più evoluto".

Come potrebbero incidere episodi del genere sullo sviluppo delle personalità di questi ragazzi, sia attivi che spettatori?

"Senza il filtraggio del sentimento e dell’elaborazione il rischio è quello di generare adulti violenti e prevaricatori. Non solo fisicamente ma anche verbalmente, attraverso i social o le trasmissioni televisive, dove vince chi urla di più".