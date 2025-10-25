Agorà è già un successo: "L’anno prossimo in piazza per accontentare tutti"

È vibrato l’orgoglio nelle parole di chi ha simbolicamente tagliato il nastro della prima edizione dell’Agorà festival, in un teatro Bonci pieno al limite della capienza soprattutto in omaggio alla conferenza dello storico Alessandro Barbero accolto al suo apparire con applausi da star. "Grazie alla provvidenza che ci ha fatto incontrare Laterza" ha esordito il sindaco Enzo Lattuca rendendo omaggio all’editore barese dalla cui casa editrice è uscita l’intensa iniziativa che ammannisce per tre giorni una larga esperienza culturale (30 eventi) che "scuote il pensiero in un approccio multidisciplinare sulle sfide e le fragilità del nostro tempo che mancava nella nostra offerta culturale". "Magari - ha chiosato Lattuca - la prossima volta porteremo l’iniziativa nelle piazze visto che non siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste". Soddisfazione anche nell’intervento del presidente della Regione Michele De Pascale: "Ecco qualcosa di nuovo che evita il rischio del narcisismo, ossia guardarsi allo specchio per valorizzare solo ciò che si ha. Questa iniziativa racconta quello che c’è di bello, ma per migliorare ancora". "La fragilità - ha evidenziato De Pascale declinando il tema del festival - non è una colpa e non va negata se si vuole emergere più forti". Dal canto suo l’assessore comunale alla cultura Camillo Acerbi ha posto l’accento sul tempo lungo di organizzazione (15 mesi) del grande festival, "poiché cose grandi hanno bisogno di gestazione lunghe", non trascurando di valorizzare e menzionare quanti vi hanno collaborato professionalmente e da volontari. "Un regalo che abbiamo costruito tutti insieme". Ha suonato la campana dell’orgoglio anche l’assessora regionale alla Cultura Gessica Allegni evidenziando che "la nostra collettività non si sottrae al coraggio dell’approfondimento" e che "la cultura può darci occhi nuovi per capire cosa succede nel mondo, interrogare le coscienze e non solo dare risposte. Ma anche la cultura vive una sua fragilità. poiché è spesso più quantitativa che di qualità". Nell’evento di apertura, coordinato da Federica Mosconi, c’è stato spazio anche per i ringraziamenti ai tre main sponsor del festival: Hera, Romagna Iniziative, Credit Agricole. E in chiusura la riconoscenza dell’editore Giuseppe Laterza che ha ribadito il pronto entusiasmo con cui a Cesena è stata accolta l’offerta del festival. "Pensare che la cultura sia motore di sviluppo - ha evidenziato l’editore menzionando il supporto di tante aziende - non è scontato". Giornata colma oggi, ben 17 eventi. Tra quelli più attesi Giorgio Zanchini alle 11 in Malatestiana su vecchi e nuovi media, Innocenzo Cipolletta (15,30 sempre in biblioteca) sul tema della globalizzazione, Vera Gheno (ore 19, Salone del Ridotto) con una riflessione sulla normalità, Giuliana Sgrena alle 19,30 (Aula Magna) sui fronti di guerra. Chiude Roberto Mercadini al Bonci alle 21. Tutto il programma sul sito agorafestival.it/