Agorà Festival al via al ‘Bonci’. Alessandro Barbero in cattedra

Il divulgatore star dei social e della tv, lo storico torinese Alessandro Barbiero, è il ‘testimonial’ della prima edizione di Agorà Festival, la tre giorni di incontri culturali che prende il via oggi al Teatro Bonci. Una partenza col botto, visto che la conferenza di Barbero (l’unica con prenotazione, per le altre l’ingresso è libero) è andata sold out immediatamente (con coda di polemiche per gli esclusi).

L’apertura ufficiale del festival è fissata, alle ore 15.30, al ‘Bonci’, con il momento inaugurale a cui prenderanno parte Michele De Pascale presidente della Regione Emilia-Romagna, Gessica Allegni assessora regionale alla cultura, il sindaco Enzo Lattuca, l’assessore comunale alla cultura Camillo Acerbi e Giuseppe Laterza, editore. A seguire, il momento clou della giornata, alle 16.30, con la con la conferenza di Alessandro Barbero dal titolo "1914. Come l’Europa è già precipitata una volta nella guerra mondiale". Per questo evento è stata prevista una trasmissione in diretta al teatro ‘Verdi’, preceduta con un saluto dal vivo di Barbero che poi raggiungerà il Bonci. La sua lectio sarà diffusa anche attraverso un maxischermo in piazza Almerici, lato piazza Bufalini.

Il programma del festival prosegue con numerosi incontri. Tra questi nella stessa giornata Benedetta Tobagi sarà alle 17.30 alla Sala Sozzi del Ridotto per parlare di ‘Memoria’. Alle 19 Maurizio Viroli interverrà sulla parola ‘Patria’. Alle 18.30 al ‘Bonci’ Matteo Saudino e il suo incontro "Le nostre fragilità: un viaggio nella vulnerabilità umana con la filosofia antica". Alle 18.30, Sala Lignea della Malatestiana, il dialogo "Quale giustizia? Quale diritto internazionale?" tra Tommaso Greco e Roberta De Monticelli. Alle 19.30 nell’aula magna della Malatestiana si parlerà invece di migrazioni. Agorà festival proseguirà nelle giornate di sabato e domenica. Per consultare il programma integrale: https://agorafestival.it/