Agorà festival, coprono gli sponsor. Stimato un costo di 350mila euro

È entrata nel vivo la preparazione della prima edizione del grande festival culturale Agorà Festival, che si terrà dal 24 al 26 ottobre a Cesena, ideato, progettato e organizzato dagli Editori Laterza e promosso dal Comune di Cesena, con la partecipazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e della Camera di Commercio della Romagna e il contributo della Regione Emilia-Romagna.

Si tratta di un evento molto atteso e senza precedenti in città, annunciato per sommi capi dall’amministrazione comunale, dal sindaco Enzo Lattuca e dall’assessore alla cultura Camillo Acerbi, di cui hanno già colpito preventivamente la trentina di eventi attrattori fra teatro Bonci, biblioteca Malatestiana e sala Sozzi del palazzo del Ridotto, i prestigiosi relatori che catalizzeranno l’attenzione sulla città malatestiana (da ufficializzare), ed anche l’importo finanziario senza precedenti in città che verrà impiegato per un evento culturale di questo livello.

Fin dall’inizio è circolata la voce di un costo complessivo di 450mila euro e da parte di alcune associazioni culturali della estesa galassia cittadina, si è sollevata qualche contrarietà, per la destinazione di fondi così ingenti ad un’unica rassegna, sia pure di così alto livello, mentre loro faticano a trovare sostegni per condurre le proprie iniziative. In realtà i costi finali, pur non ancora ufficializzati, sono ancora da definire con esattezza. Ammonterebbero sui 350mila euro, suscettibili ancora di variazioni, ma non rilevanti.

Di essi, quarantamila euro saranno la parte messa a disposizione da parte dell’amministrazione comunale, mentre quella restante, sarà costituita dai contributi degli sponsor e da un sostegno di 37mila euro da parte della Regione Emilia Romagna. La stessa cifra, per la cronaca, è stata destinata dalla Regione al festival ’Cara Forlì’. La definizione dei costi, ribadiamo, è ancora aperta e verrà resa nota alla conferenza stampa di presentazione dell’evento fissata il 24 settembre.

Ragionando sui quarantamila euro destinati dal Comune, la somma, risulterebbe non superiore a quanto l’amministrazione assicura ad altri festival che si svolgono in città, eventi anch’essi che hanno costi maggiori rispetto all’impiego finanziario comunale (ma senza arrivare mai a 350mila euro) e sono coperti da sponsor e dai biglietti del pubblico pagante. Ad Agorà invece gli eventi saranno ad accesso libero e gratuiti. In ogni caso il festival Piazze di Cinema costa centomila euro, quasi tutti soldi comunali. I costi del nuovo festival andrebbero paragonati piuttosto a eventi similari nel territorio nazionale che, a detta del Comune, non presentano costi minori. In ogni caso il festival Piazze di Cinema costa centomila euro, quasi tutti coperti dal Comune.

Un’altra caratteristica di Agorà Festival è l’alto livello degli ospiti: già è stato ufficializzato fra gli altri lo storico Alessandro Barbero, ma accanto a lui ci saranno altri relatori di assoluto prestigio nazionale che a giorni verranno annunciati. C’è un altro aspetto su cui il comune di Cesena conta: grazie ad Agorà Festival l’ambizione è quella di entrare in un circuito di prestigio nazionale, un po’ come accade per il comune di Forlì con le mostre dei Musei di San Domenico. In questo senso sono già già apparsi articoli in giornali nazionali e altri ne seguiranno.

I 40mila euro che il Comune ha destinato per per Agorà Festival non sono andati a scapito dei contributi per le associazioni culturali locali nel senso che il budget a disposizione per contributi e attività locali non è stato diminuito, anzi aumentato, stando a quello che sostiene il Comune.