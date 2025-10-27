Agorà Festival, pronto il bis. Chiudono Cecchettin e Zuppi. In tre giorni 9mila presenze

La prima edizione di Agorà Festival si è chiusa ieri con un bilancio di oltre 9.000 presenze distribuite nell’arco di tre giorni di incontri iniziati con Alessandro Barbero davanti a un Teatro Bonci i cui posti disponibili erano andati esauriti nei primi sette minuti di apertura delle prenotazioni. Numeri che fin da subito hanno fatto pensare all’amministrazione comunale di rilanciare l’evento, dando già appuntamento al prossimo anno e valutando pure la possibilità individuare anche nuovi luoghi dove svolgere la rassegna, compresi spazi all’aperto, per consentire la maggior partecipazione possibile di pubblico.

In effetti fin da sabato, per dare una risposta ai pressoché costanti ‘tutto esaurito’, il Comune aveva avviato un servizio di streaming su un maxischermo collocato in piazza Almerici. La giornata di ieri, tra i tanti appuntamenti, ha visto gli interventi di Gino Cecchettin e del cardinale Matteo Maria Zuppi. L’arcivescovo di Bologna è intervenuto in collegamento, dialogando col sindaco Enzo Lattuca e l’editore Giuseppe Laterza.

"Questa prima edizione di Agorà Festival – ha commentato Lattuca – si conclude con una partecipazione straordinaria e con un messaggio importante: la cultura risponde a un bisogno profondo e diffuso e cresce la domanda di proposte di qualità capaci di stimolare il confronto e la riflessione su temi centrali del dibattito pubblico. Nel corso di questi tre giorni sono stati affrontati argomenti cruciali, offrendo spunti di grande valore e prospettive nuove. Un ringraziamento sincero va agli Editori Laterza, che hanno creduto nel progetto garantendo altissima qualità al programma, e a tutti gli sponsor e partner che hanno sostenuto e reso possibile questa edizione. Senza doverci pensare sopra nemmeno un minuto di più ci diamo appuntamento al prossimo anno, con una seconda edizione ancora più ricca di idee, incontri e dialoghi. Lo rifacciamo!". Appuntamento già fissato dal 6 all’8 novembre.

"Siamo certi – ha concluso il sindaco – che la risposta di pubblico confermerà il successo, sopra ogni aspettativa, di questa edizione: una scommessa vincente e convincente che colloca Cesena a pieno titolo tra le città italiane che ospitano grandi festival di respiro nazionale".