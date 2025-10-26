Agorà, gran chiusura. La forza di Cecchettin

Ieri Agorà Festival è entrato nel vivo della sua programmazione con una giornata ricca di eventi che hanno animato i luoghi simbolo della cultura cittadina. Dopo il tutto esaurito in apertura con la lezione di Alessandro Barbero, il teatro Bonci ha tra le altre cose ospitato un dibattito dedicato alla musica e a tutta la galassia che le ruota intorno: sul palco sono saliti l’ideatore di Rockin’1000 Fabio Zaffagnini e il direttore del Master in Comunicazione musicale dell’Università Cattolica di Milano Gianni Sibilla.

A moderare l’incontro è stato Simone Arminio, giornalista di Qn Quotidiano Nazionale. Grande interesse anche a Palazzo del Ridotto, dove prima Elide Giordani del Resto del Carlino ha dialogato con il docente di fisica sperimentale all’Università di Padova Piero Martin sui temi legati al nucleare e poi la sociolinguista e traduttrice Vera Gheno ha affrontato il concetto di ‘normalità’. Per ascoltare Gheno, già da circa un’ora prima del suo intervento, in piazza Almerici si era formata una lunga fila di persone in attesa.

Il festival si concluderà oggi, con una giornata intensa ricca di appuntamenti che partiranno dalla mattina per terminare alle 21, al teatro Bonci, dove a tirare le fila della rassegna sarà lo storico, scrittore e divulgatore Alessandro Vanoli che salirà sul palco insieme all’editore Giuseppe Laterza. Al centro dell’intervento ci sarà il tema ‘L’invenzione dell’Occidente’. In mattinata alle 11 alla Biblioteca Malatestiana, Marc Lazar e Alessandro Campi riflettono su Destra e Sinistra. A mezzogiorno, al teatro Bonci Gino Cecchettin affronterà il tema ‘Violenza contro le donne. Il cambiamento possibile’. Il padre di Giulia, vittima di uno dei femminicidi che più hanno segnato la coscienza del nostro Paese, si confronterà con Chiara Volpato, già docente di psicologia sociale all’Università di Milano-Bicocca, col coordinamento di Paola Pica, giornalista del Corriere della Sera.

Alle 15 invece, al Salone del Palazzo del Ridotto, il cardinale e arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi sarà in collegamento per parlare di pace. Il calendario completo degli appuntamenti in programma oggi è disponibile sul sito dedicato all’evento: www.agorafestival.it.

Luca Ravaglia