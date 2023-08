Agosto, in provincia 2.380 assunzioni

Le previsioni occupazionali per il trimestre agosto-ottobre stimano 9.680 nuovi ingressi nelle imprese in provincia di Forlì-Cesena, di cui 2.380 nel solo mese di agosto, secondo Excelsior Informa, il Bollettino mensile con orizzonte trimestrale sui fabbisogni occupazionali delle imprese industriali e dei servizi, realizzato da Unioncamere, Anpal e dalle Camere di commercio italiane.

Per la provincia di Forlì-Cesena, l’indagine rileva, per il mese di agosto, 2.380 assunzioni previste, con una variazione sullo stesso mese 2022 di +160 unità, e 9.680 per il trimestre agosto-ottobre, con -10 unità sull’analogo periodo dello scorso anno.

Le entrate previste si concentrano nel settore servizi 69% (-6% rispetto a luglio), che comprende commercio, alloggio e ristorazione, servizi alle imprese e alle persone, e per il 61% nelle imprese con meno di 50 dipendenti (-7%).

In agosto, una quota pari al 39% delle assunzioni previste riguarderà giovani con meno di 30 anni (+7% rispetto a luglio); il 20% delle imprese prevede di assumere personale immigrato (-4%).

Nel 59% dei casi viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore, ma in 52 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati (-4% rispetto a luglio). Su base nazionale, gli ingressi previsti nel mese di agosto sono 293.000, di cui il 9,7% (28.300) in Emilia-Romagna, +0,7% rispetto al mese di luglio 2023. I cinque principali settori di attività, in valore assoluto, risultano i Servizi di alloggio, ristorazione, turismo, i servizi alle persone, il commercio, le Costruzioni quarte a Rimini e a Forlì-Cesena le Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco, quinti per entrambi i territori i servizi a imprese e persone.