Civiltà contro cafonate
Massimo Pandolfi
Civiltà contro cafonate
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Maltempo RomagnaCosa è successoArrigo SacchiLabubuAgguato a BolognaMattia Zaccagni figli
Acquista il giornale
CronacaAgosto nero per gli agricoltori. Bietole devastate dal nubifragio: "Gli eventi estremi sono la regola"
24 ago 2025
LU
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. Agosto nero per gli agricoltori. Bietole devastate dal nubifragio: "Gli eventi estremi sono la regola"

Agosto nero per gli agricoltori. Bietole devastate dal nubifragio: "Gli eventi estremi sono la regola"

I vertici di Confagricoltura hanno segnalato la situazione al ministro Urso durante il Meeting di Rimini

I vertici di Confagricoltura hanno segnalato la situazione al ministro Urso durante il Meeting di Rimini

I vertici di Confagricoltura hanno segnalato la situazione al ministro Urso durante il Meeting di Rimini

Per approfondire:

di Luca RavagliaQuando il tetto dell’azienda è il cielo, il meteo sa fare davvero paura. Specie oggi, negli anni dei cambiamenti climatici che sempre più spesso tendono a far classificare fenomeni ‘estremi’ come quasi ordinari. Così l’ondata di maltempo che mercoledì ha colpito duramente le campagne tra Cesenatico e San Mauro Mare (ma anche Bellaria e Rimini), si è lasciata alle spalle importanti danni per il settore agricolo. Sono stati registrati danni strutturali, con coperture di capannoni divelte o lesionate, mentre i campi di pomodoro da industria prossimi alla raccolta sono stati colpiti dalla grandine. A pagare il conto più salato sono però state le colture orticole, in particolare insalate e bietole, che in tanti casi risultano invendibili, tanto che alcune aziende hanno segnalato la perdita dell’intera produzione. In occasione dell’inaugurazione del Meeting di Rimini, il presidente Montemaggi e il direttore Gasparini hanno incontrato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso per segnalare la drammaticità della situazione. "È un disastro– è l’analisi di Montemaggi – tanto più che certe imprese si sono viste colpite due volte in meno di un mese, perdendo ortaggi, frutta, uva e pomodori in fase di raccolta: dopo aver investito tempo e risorse, gli agricoltori hanno visto sfumare il loro lavoro in pochi minuti. È desolante ed è sempre più evidente che gli eventi estremi non sono più l’eccezione ma la regola. La gestione del rischio deve diventare una priorità nazionale: serve un sistema che tuteli davvero il reddito delle imprese agricole, oggi lasciate troppo spesso sole ad affrontare le conseguenze del cambiamento climatico". "Se affrontare il mercato è responsabilità dell’imprenditore – aggiunge Luca Gasparini – fronteggiare eventi come grandinate di questo tipo, trombe d’aria, alluvioni e siccità estreme non può essere compito esclusivo dell’agricoltura. Abbiamo aziende che non riescono nemmeno a far fronte ai costi dei ripristini. È necessaria una svolta, servono strumenti assicurativi più accessibili, sgravi, misure straordinarie e un ripensamento complessivo della politica agricola in chiave climatica". Sul tema è intervenuta anche Coldiretti: "Secondo le prime stime – si legge nella nota diffusa - le perdite partono dal 50% delle produzioni fino a punte dell’80% in alcuni campi, con migliaia di quintali di prodotto compromessi in poche ore. Coldiretti Forlì-Cesena, attraverso il presidente Massimiliano Bernabini e il direttore Alessandro Corsini ha espresso vicinanza alle aziende e ribadito la necessità di un intervento istituzionale tempestivo per sostenere le imprese agricole, sollecitando il riconoscimento dello stato di calamità naturale e l’attivazione di ristori straordinari. Eventi estremi di questa portata, sempre più frequenti, richiedano politiche di lungo respiro che Coldiretti porta avanti da anni: la promozione di sistemi assicurativi agevolati, il rafforzamento degli strumenti di difesa attiva come le reti antigrandine, la semplificazione delle procedure di accesso ai fondi pubblici e la costruzione di un vero piano di resilienza agricola nazionale".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata