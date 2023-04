"Agrario e alberghiero, casi positivi"

"Il Made in Italy agroalimentare è un vanto per tutto il Paese, ma se vogliamo che il comparto cresca anche in futuro abbiamo bisogno di giovani preparati e formati per valorizzare questo patrimonio: il Governo crede nel ruolo degli istituti agrari e alberghieri, come il Garibaldi di Cesena e l’Artusi di Forlimpopoli, e bene ha fatto a ricordare l’importanza della formazione il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida". Così Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d’Italia, dopo le parole del titolare del Masaf, che ha sollecitato a fare sistema tra istituzioni, politica, addetti ai lavori e coinvolgendo i giovani impegnati negli istituti agrari ed alberghieri.

"Studiando l’agroalimentare rendono onore alla nostra Nazione - aggiunge Buonguerrieri - e diventano custodi di una tradizione fondamentale".