Agricoltori a caccia di credito

Cia-Agricoltori italiani Romagna organizza domani sera alle 20.30 l’incontro informativo "Credito: tra criticità e nuove opportunità". L’appuntamento può essere seguito in presenza nella sala riunioni della sede di Cesena in via Rasi e Spinelli 160 o in videoconferenza sulla piattaforma Meet meet.google.comvaa-stpn-xdr.

Interverranno Gabriele Cristofori, presidente AgrifidiUno Emilia-Romagna; Marco Marzari, direttore AgrifidiUno Emilia-Romagna; Marco Paolini, responsabile Area credito Cia Romagna. Moderatore Danilo Misirocchi, presidente di Cia Romagna.

Un incontro promosso dal centro per la pace si tiene oggi alle 17.30 alla sala lignea della Biblioteca Malatestiana dove verrà presentato il libro "Il paese delle armi". Sarà presente l’autore Giorgio Beretta. Sempre oggi alle 15, per il ciclo di incontri per maturandi promossi dal Campo della Stella, il prof. Paolo Terenzi interverrà su ’Pace e pacifismo’ all’aula magna della Malatestiana.