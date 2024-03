Agricoltori in municipio: "Ritorno della consulta e assessore in Provincia"

Un incontro pacifico al palazzo comunale tra gli agricoltori e il sindaco. Ieri pomeriggio cinque agricoltori cesenati e forlivesi hanno incontrato il sindaco di Cesena, nonché presidente della provincia, Enzo Lattuca, per avanzare le loro richieste a livello locale. Gli agricoltori cesenati e forlivesi si sono uniti, nelle scorse settimane, in numerose proteste e a bordo dei loro trattori. Hanno invaso le strade della provincia, si sono mossi nel Veneto e nelle Marche, e sono arrivati anche a Roma.

Ieri i toni erano tranquilli e calmi. "Il sindaco ha ascoltato tutte le nostre richieste – ha detto l’agricoltore Loris Mengozzi –. Abbiamo chiesto il ritorno di una consulta agricola in Comune, l’organo di dialogo e di raccordo tra l’Amministrazione e gli agricoltori e Lattuca ha detto che non c’è nessun problema a metterlo in atto, purché i politici e le associazioni agricole siano d’accordo".

Altra richiesta fatta in Comune è quella di introdurre la figura di un assessore a livello provinciale che vada a dialogare con la Regione. Si chiede, inoltre, di utilizzare i prodotti locali e biologici nelle mense scolastiche locali e negli asili a Cesena e Forlì. . "Quello che abbiamo chiesto inoltre – continua Mengozzi – è che siano gli agricoltori a provvedere allo sfalcio dell’erba, così come a spalare la neve, nei terreni o nelle strade comunali. Noi abbiamo gli attrezzi per farlo, e questo ci permetterebbe di arrotondare lo stipendio".

Il sindaco di Cesena Enzo Lattuca ha detto che la Consulta era già stata avviata a Cesena in questa legislatura ed era poi stata boicottata dalle forze di opposizione. "La situazione degli agricoltori – ha detto Lattuca – è una situazione in divenire, dalle proteste si è arrivati ad una formula organizzata e questo credo che possa aprire, anche in futuro, un confronto più facile con un’associazione organizzata. Con gli agricoltori siamo rimasti d’accordo che organizzeremo presto un incontro con l’assessore all’agricoltura regionale Alessio Mammi – è chiaro che le richieste maggiori degli agricoltori sono a livello nazionale, ma intanto cerchiamo di realizzare la fattibilità di quelle locali. Per la richiesta di utilizzare nelle scuole solo prodotti locali, non è una cosa immediata dal punto della gestione, ma già c’è da moltissimi anni l’utilizzo del biologico nelle scuole di Cesena".