Agricoltura in ginocchio L’alluvione dimezza la produzione di cereali

di Annamaria Senni

Dopo gli effetti devastanti dell’alluvione che hanno avuto ripercussioni anche sulla raccolta di orzo e frumento, ad aggravare le problematiche della campagna cerealicola ora sono arrivate anche le cavallette. Il quadro che emerge è preoccupante. Dopo le prime trebbiature di orzo e frumento, Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini ha fatto una ricognizione con i propri associati ed è emerso che la produzione è in forte calo rispetto allo scorso anno, fino a -50% in meno in provincia di Forlì-Cesena, mentre la qualità è variabile e fortemente condizionata dal maltempo. "E’ vero che siamo soltanto agli inizi della raccolta dell’orzo e del grano, ma la situazione non è delle migliori – commenta Carlo Carli, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini -. L’orzo sta infatti mostrando rese deludenti, mentre per il grano, rispetto al 2022, la produzione sta oscillando tra un 30% per cento in meno in provincia di Rimini e un -50% a Forlì e Cesena. Nel Riminese la situazione è leggermente più rosea riguardo alla qualità che è di buon livello. Lo stesso non si può dire per il Cesenate e il Forlivese dove le alluvioni di maggio, insieme alle persistenti piogge, hanno causato danni ingenti, colpendo duramente i campi che erano in piena maturazione". Anche in questi ultimi giorni di trebbiatura, sottolinea Confagricoltura, si sono registrati rovesci che non hanno fatto di certo bene alla qualità dell’orzo e del frumento. Ma non è finita qui. "Negli ultimi giorni – afferma Carlo Carli - si stanno moltiplicando le segnalazioni di cavallette nelle zone di Sarsina, Civitella, Meldola e Mercato Saraceno. Gli insetti causano ulteriori danni al raccolto. Possiamo dire che quest’anno le abbiamo affrontate tutte". A complicare le cose ci sono le frane causate dall’alluvione, che vanno ad ostacolare la trebbiatura. In alcune zone del Cesenate e del Forlivese ci sono poderi non accessibili alle mietitrebbie, appezzamenti che sono letteralmente scivolati con una viabilità non ancora totalmente ripristinata.

"Alcuni nostri soci delle zone collinari di Cesena e Forlì – commenta Carli – ci hanno segnalato grosse difficoltà a lavorare parte dei propri terreni a causa delle frane". Gli agricoltori si trovano alle prese con una delle annate più difficili degli ultimi 30 anni. "Come Confagricoltura – afferma il presidente Carlo Carli – auspichiamo un aiuto economico importante e veloce da parte delle istituzioni. Il generale Figliuolo deve attivare il sostegno economico verso le aziende in difficoltà che rischiano nei prossimi mesi di dover chiudere i battenti. E’ fondamentale poi che in fase di mercato il grano proveniente dalla Romagna non venga deprezzato solo perché colpito dall’alluvione. E’ importante che vengano riconosciute le sue qualità rinomate in tutt’Italia e che queste siano valorizzate nel prezzo riconosciuto agli agricoltori".