Agricoltura, mancano gli stagionali. I produttori: "A rischio la raccolta di pesche, albicocche e susine"

Emergenza manodopera nelle campagne. A rischio la raccolta di pesche, albicocche e susine. La campagna non si ferma, la natura fa il suo corso, e il rischio più grosso è che i proprietari di aziende agricole finiscano col perdere parte del raccolto. "E’ un problema che esiste da anni, ma si va accentuando sempre più – dice Danilo Misirocchi presidente Cia Romagna – c’è difficolta a reperire manodopera, anche specializzata. Siamo sulla soglia rossa. La raccolta della frutta andrebbe fatta in un certo modo. Ad esempio le pesche si raccolgono in tre passaggi, perché maturano in maniera scalare e non tutte assieme. Perciò nello stesso appezzamento di terra servono tre diverse raccolte. Ma non c’è manodopera sufficiente, per cui si riescono a fare solo due passaggi. Il risultato è che un po’ di prodotto va a male e marcisce: si raccolgono pesche troppo mature o pesche che non sono ancora pronte".

Un grosso problema è il reperimento di manodopera straniera, che ormai spopola nei campi. "Il sistema attuale di gestione degli ingressi di manodopera straniera – spiega Massimiliano Bernabini, presidente Coldiretti Forlì-Cesena – non garantisce la disponibilità effettiva dei lavoratori nei tempi richiesti dalle imprese agricole. Ci sono difficoltà legate alla mancanza di figure già formate e subito operative, soprattutto in fasi delicate come la raccolta. È fondamentale puntare su percorsi strutturati nei paesi d’origine".

"Come cooperativa con 6 stabilimenti in Emilia-Romagna e 2 nel Cesenate – aggiunge Ernesto Fornari, direttore generale Apofruit - avvertiamo difficoltà a trovare manodopera anche nei magazzini. Dobbiamo ricorrere a diverse agenzie per trovare personale. Nei campi, poi, i produttori hanno bisogno di braccianti per un periodo limitato, legato ad esempio alla raccolta della frutta, che si concentra in 50 o 60 giorni. Ma i lavoratori cercano un’occupazione per periodi più lunghi. In più il lavoro nel campo è poco attraente: ci si deve svegliare la mattina presto e lavorare sotto il sole e con il caldo. Il costo della manodopera nei campi per una giornata lavorativa di 6 ore è di 10 euro netti all’ora più i contributi, circa 14 euro lordi all’ora". Anche secondo Confagricoltura la carenza di manodopera mette in crisi la raccolta della frutta estiva in Romagna. "La mancanza di personale è un problema sempre più grave – dichiara Daniele Montemaggi, presidente di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini –. Il decreto flussi 2025 si è rivelato inefficace: i nostri associati che hanno presentato domanda a marzo sono ancora in attesa di riscontro. Gli imprenditori agricoli hanno investito in tecnologia per rendere il lavoro più efficiente e meno gravoso, e offrono contratti regolari e retribuzioni adeguate. Ma senza personale disponibile e formato, anche le innovazioni più avanzate rischiano di rimanere inutilizzate".

Il decreto flussi del 2025 prevede l’ingresso in Italia di 151.000 lavoratori extracomunitari, di cui circa 89.000 destinati ai settori agricolo e turistico-alberghiero. La finestra per l’invio delle domande si è aperta il 4 marzo per i lavoratori stagionali, ma molte aziende non hanno ricevuto conferme o autorizzazioni. Un’incertezza che rischia di compromettere la campagna di raccolta. "Manca la manodopera – dice Matteo Brunelli, consigliere di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini –. E la carenza di soluzioni abitative adeguate scoraggia la presenza di lavoratori stagionali". "Per il futuro del comparto agricolo – conclude Luca Gasparini, direttore di Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini – è essenziale sviluppare una formazione di qualità superiore e instaurare partnership con università e centri di ricerca. Solo così potremo creare professionalità più qualificate e pronte ad affrontare le sfide di un’agricoltura sempre più digitale, innovativa e sostenibile".