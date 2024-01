"Agricoltura, meno burocrazia e più risorse"

Ieri, al Palazzo della Rocca di Roncofreddo, si è tenuto un interessante momento di confronto con l’assessore regionale Alessio Mammi e le associazioni di categoria agricole. "L’agricoltura è l’attività principale per Roncofreddo – ha considerato la sindaca, Sara Bartolini –. Bisogna capire cosa fare per sostenere l’agricoltura, dobbiamo aiutare i nostri produttori che portano il nome di Roncofreddo nel mondo". La stessa sicurezza del territorio "è garantita dagli agricoltori – ha considerato Massimiliano Bernabini (presidente Coldiretti Forlì-Cesena) –. Dobbiamo far sì che la rete internet arrivi ovunque e, in primis, nelle aziende agricole. Abbiamo chiesto contributi per le aziende per non vederle lasciare il territorio. L’agricoltura è una grande risorsa ma va sostenuta e aiutata". Danilo Miserocchi (presidente Cia) ha sollevato la necessità di una semplificazione della burocrazia, per creare le condizioni per potere fare impresa. "In queste aree occorre portare le maggiori risorse boschive, i corsi d’acqua vanno puliti e va preservato l’ambiente – ha aggiunto Alberto Mazzoni, vicepresidente Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini –. Vanno fatti invasi d’acqua e casse di laminazione. La collina ha pagato un prezzo altissimo a cominciare dalle frane. Servono più vie di comunicazione e tenere conto dei cambiamenti climatici".

"L’agricoltura è insostituibile per tutti perchè ha la capacità di produrre cibo di qualità – ha detto infine l’assessore Mammi –. Il problema del nostro paese è che è stato sgovernato in questi 30-40 anni senza strategie. L’agricoltura e le filiere soffrono. Siamo la regione che supporta maggiormente il settore dell’agricoltura, con tutti i suoi segmenti. Veniamo da quattro anni molto difficili fra pandemia, guerra, cambiamenti climatici con il surriscaldamento globale, l’aumento della presenza degli insetti, virus, siccità. Gli agricoltori chiedono alla politica di dare loro gli strumenti per difendersi. Dobbiamo fare investimenti territoriali in particolare sull’acqua che ha un valore enorme e dobbiamo anche snellire la burocrazia. Noi continueremo ad aiutare le aree svantaggiate, collinari e montane".

Ermanno Pasolini