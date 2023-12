Agriturismo incendiato, si fa la conta dei danni

Si sta ancora facendo la conta dei danni che il giorno di Santo Stefano, poco dopo le 18 a Montepetra Alta frazione del Comune di Sogliano al Rubicone ha provocato un grosso incendio presso l’azienda agrituristica Cerro in via Cerro 31 b.

Un incendio che quasi sicuramente è stato provocato dal malfunzionamento di una cappa e che ha distrutto tutto il tetto in legno. Si tratta di un piccolo agriturismo in una azienda agricola che aveva già subito danni a causa dell’alluvione. Era tutto pronto per ospitare una ventina di clienti che avevano scelto il Cerro per festeggiare la notte di San Silvestro.

Si diceva un piccolo agriturismo perchè una ventina sono i posti in una unica saletta con accanto la cucina e tre camere da letto al piano superiore. Il titolare ha provveduto a comunicare ai clienti quando accaduto dicendo loro che non può ospirtarli. Ora la preoccupazione maggiore è rimettere a posto tutto e poi riaprire i battenti dove si può mangiare solo su prenotazione, chiamando il giorno prima per sapere se c’è posto. Un piccolo gioiello del crinale appenninico salvato in buona parte dal prodigioso intervento di diverse squadre del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Forlì–Cesena. Fortunatamente nessun danno fisico per le persone.